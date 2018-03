Auf der A1 nehmen Autofahrer bei der Aus- und Einfahrt Oensingen wohl täglich den prominent angebrachten roten Firmenschriftzug wahr: Lanz Oensingen AG. Deren Produkte werden praktisch in jedem grösseren Industrie- und Wohngebäude der Schweiz eingesetzt.

Trotzdem ist das vor 100 Jahren gegründete Familienunternehmen in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. An den Decken in Industriebauten sind sie sichtbar, die von der Lanz AG produzierten Kabelführungssysteme. In den aufgehängten Bahnen und Kanälen finden die jeweils unzähligen Kabelleitungen geordnet und übersichtlich Platz.

«Wir sind in der Schweiz der einzige Hersteller von solchen Kabelführungssystemen», erklärt Geschäftsführer Patrick Friker. Es gebe keine exakten Marktstudien, deshalb will er auch nicht das Wort Marktführerschaft in den Mund nehmen. «Aber wir gehen davon aus, dass wir im Bereich Kabelbahnen einen hohen Marktanteil in der Schweiz haben.»

So finden sich Kabelführungen der Marke Lanz beispielsweise in vielen Spitälern, in Industriefirmen wie CSL Behring in Lengnau oder Biogen in Luterbach, in grossen Wohnüberbauungen in der gesamten Schweiz sowie in Strassen- und Bahntunnels wie etwa im Gotthard.

Hochautomatisierte Produktion

Grosse Fertigungsanlagen dominieren in der lärmigen Produktionshalle. Stanzanlagen, Schweissroboter und vollautomatische Abkantanlagen sind an der Arbeit. Das in Rollen angelieferte, verzinkte und rostfreie Rohmaterial wird gestanzt, auf die Länge zugeschnitten, abgekantet und auf Paletten gestapelt. «Unsere Produktion ist hoch automatisiert», erläutert Robin Martin, Produktionsleiter und Geschäftsleitungsmitglied.