Abwechslungsreiches Jubiläum

Doch das Jubiläumsfest hat noch viel mehr zu bieten als nur die Uniform- und Fahnenweihe. Das Organisationskomitee um den Herbetswiler Gemeindepräsidenten Stefan Müller hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das bei weitem nicht nur aus Blasmusik besteht. Gleich zu Beginn zum Beispiel gibt der Kinderliedermacher Christian Schenker ein Konzert, das wenn möglich unter freiem Himmel stattfinden wird. Im Anschluss daran spielt die Jugendmusig Aaregäu, die aus jungen Musikanten aus Wolfwil und Fulenbach besteht.

Auch die Mumol Dixie Stompers aus Mümliswil werden das Publikum musikalisch unterhalten. Ebenfalls um 15 Uhr startet der Stüblibetrieb mit Bierschwemme, Kaffeestube, Verpflegungsstand und Jubiläumsbar. Um 16.30 Uhr spielt die Harmonie, der ältere Wolfwiler Musikverein, anlässlich des Apéros für geladene Gäste sowie um 17 Uhr zur Fahnenweihe. Danach wird ein Festmenü serviert mit Unterhaltung von Mimmo Russo. Nach dem Essen spielt das Opus One Orchestra aus Laupersdorf. Einer der Höhepunkte ist die Präsentation der neuen Uniform um 21.30 Uhr.

Anekdoten aus 100 Jahren

Wer sich für die Geschichte des Musikvereins Konkordia interessiert, findet in der offiziellen Festschrift eine reich bebilderte Chronik, die interessante Anekdoten bereithält. 1920 zum Beispiel, drei Jahre nach Gründung des Vereins, sorgte die «Konkordia» bereits ein erstes Mal für Aufsehen: Am Verbandsmusikfest Thal-Gäu in Balsthal belegte sie den zweiten Rang. Beim kantonalen Musikfest 1925 in Grenchen erreichte die noch junge Musik erneut den zweiten Platz.

Weiter zeigt die Chronik auf, wie sich der Musikverein jeweils den aktuellen Gegebenheiten anpasste und mit der Zeit gegangen ist. 1932 etwa wurde die Anzahl Konzerte wegen der schwierigen Wirtschaftslage reduziert: auf ein einziges. 1965 wurde der Probenbetrieb wegen der Maul- und Klauenseuche gänzlich eingestellt. 1968 wurde vermerkt: «Das erste Mal in der Geschichte der ‹Konkordia› sind heute zwei Musikantinnen zur Probe erschienen.»

Spenden gesammelt für Uniform

1992 wurde anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums die bis heute aktuelle Uniform geweiht, die im August dann abgelöst wird. Für die neue Uniform hat der Verein im Dorf und weiteren Umfeld Spenden gesammelt.

«Konkordia»-Präsidentin Zbinden sieht das Jubiläumsfest auch als eine Art Dankeschön für die Spenden: «Dieser Aspekt steht zwar nicht im Vordergrund, doch es ist für die Spender sicher schön, zu sehen, für was ihre Spende gebraucht worden ist.» Zudem sieht sie das Fest auch als gute Möglichkeit, zu zeigen, was einen Musikverein und speziell die «Konkordia» ausmacht.

Weitere Infos finden Sie unter konkordia-wolfwil.ch