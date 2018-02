In einem ersten Entwurf wurden folgende Ziele für die Charta 2010-2019 festgelegt:

Die hohen Naturwerte in der Region erhalten und vermehren.

Wertschöpfung durch qualitativ hochwertige Produkte aus Forst und Landwirtschaft.

Sanften Tourismus entwickeln.

Eine hohe Lebens-und Wohnqualität in einer intakten Umwelt erhalten.

Den Naturpark leiten, kommunizieren und räumlich sichern.

Die regionale Zusammenarbeit zur koordinierten Raumentwicklung nutzen.

Bildung anbieten für intakte Natur, nachhaltige Entwicklung und gesunde Lebensweise.

Über den Parkvertrag wird in den neun Thaler Gemeinden im Dezember 2018 abgestimmt. Vorher wird der Inhalt der Charta 2020-2019 an Workshops sowie an öffentlichen Veranstaltungen weiter entwickelt. Die Endfassung und der 10-Jahres-Managementplan sollen am 30. Oktober vorliegen, gefolgt von deren Genehmigung durch den Vorstand des Vereins Region Thal und den Kanton.

Nach der Verabschiedung des Parkvertrags im Dezember durch die Gemeinden werden im März 2019 noch einmal der Vorstand des Vereins Region Thal und der Kanton über Charta und Managementplan befinden. Danach soll die Erteilung des Labels durch den Bund erfolgen. (eva)