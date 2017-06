Auch das Asylwesen war an der Niederbuchsiter Gemeindeversammlung ein Thema. Laut Verteilschlüssel des Kantons Solothurn muss die Gemeinde für die Jahre 2016 und 2017 je zehn Asylsuchende aufnehmen. Wie diese Zahl zustande kommt, erklärte David Kummer vom Amt für soziale Sicherheit. Er wies mehrmals darauf hin, dass seit 2015 eine enorme Beruhigung im Asylwesen stattgefunden hat und die Aufnahmezahlen für 2017 mit grosser Wahrscheinlichkeit an der Zwischenbeurteilung Mitte Jahr noch herabgesetzt würden. Zudem erläuterte er den ganzen Ablauf eines Asylverfahrens und stand für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Bis anhin hat die Gemeinde Niederbuchsiten jeweils eine Lösung gefunden, durch sogenannten Kontingentshandel keine Flüchtlinge aufnehmen zu müssen. Das heisst, eine andere Gemeinde, wo bereits eine Infrastruktur vorhanden ist, hat mehr Asylsuchende aufgenommen. Dafür hat Niederbuchsiten einen Beitrag an die laufenden Kosten gezahlt.

Jetzt prüft die Gemeinde andere Möglichkeiten, beispielsweise die Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen im eigenen Dorf. Um eine passende Immobilie oder andere Lösung zu finden, hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe gebildet. Diese war bereits mit einem Wohnungseigentümer im Gespräch, musst dann aber wegen der Nachbarschaft vom Mieten der Wohnung absehen (wir berichteten).

Auch die Unterbringung von Asylsuchenden in Containern ist geprüft worden. Diese müssen jedoch wie feste Bauten in der Bauzone platziert werden, inklusive eines dafür nötigen Baugesuches.

Die Arbeitsgruppe ist also weiterhin auf der Suche nach einer Immobilie und deshalb froh um Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Betreuungsperson für die Asylunterkunft wurde bereits gefunden, so der Leiter der Arbeitsgruppe. Sämtliche Informationen zum Asylwesen können auf der Gemeindehomepage abgerufen werden. (Mal)