Die Dünnern machte Müllerfamilien reich – Korrektion brachte den Todesstoss

Mühlen an Flussläufen sorgten früher für Wohlstand und Auskommen. Auch an der Dünnern gab es vor der Korrektion etliche Mühlen, in denen dank der Wasserkraft gemahlen, gestampft oder gerieben wurde. So in Oensingen, Oberbuchsiten, Egerkingen, Kappel, Rickenbach, Wangen und in Olten. Im Mittelalter gehörten die Mühlen den Feudalherren oder kirchlichen Stiftungen. Später etablierte sich eine vornehme Bürgerschaft; Müllerfamilien gehörten meist dazu.

Von den Mühlen, die einst an der Dünnern lagen, ist die Schälismühle in Oberbuchsiten diejenige, die in der Geschichte am meisten beachtet wird. Ihr Bau dürfte ins 13. Jahrhundert fallen; ihr erster Erbauer ist nicht bekannt. Der Name geht auf den im Gäu gebräuchlichen alten Personennamen «Schelo» zurück – Scheli, Schäli ist die Koseform von Schelo. Schon früh gab es neben der Mühle auch eine Säge und auch eine Hanfmühle «Rybi» mit einer Stampfe und einem Schleifwerk wurde erstellt. Wie die Mühle selbst, wurden auch diese Nebenwerke durch das Wasser der Dünnern in Bewegung gesetzt.