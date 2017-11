Die diesjährige Turnshow des TSV Kestenholz stand unter dem Motto «Kastania – Die ausserirdische Suche nach der irdischen Wurzel». Dem zahlreich aufmarschierten Publikum bot sich eine einmalige Show. Bereits beim Eintreten in die Mehrzweckhalle fühlte man sich mit den vielen Planeten an den Wänden wie im Weltall.

Besuch in Kestenholz

Drei Ausserirdische vom Planeten Kastania landen mit ihrem Raumschiff Gloria unsanft in Kestenholz und versetzen das Dorf in Unruhe. Niemand vorher hat dieses unbekannte Flugobjekt je gesehen. Was wollen diese Kastanier hier? Welche Mission haben sie? Lange bleiben die drei Extraterrestrischen unauffindbar. Viel wird spekuliert, Angst macht sich breit im Dorf, ein Medienrummel entsteht. Der kantonale Kommissar Fritz Hasenfratz und Reporter Carlo Schwarz von TV K1 kümmern sich um den Fall. Die Muki-Kinder machen den Anfang mit einem Waldspieltag. Die Kinder entdecken drei komische Gestalten mit roten Augen und flüchten in alle Richtungen.

Die drei Fremdlinge treten mit zwei Irdischen in Kontakt. Constantin, der Nerd, und seine schöne Nachbarin Julia helfen den Ausserirdischen unentdeckt zu bleiben. Doch die Aliens sind nicht aus Spass auf die Erde gekommen. Sie suchen die ominöse Wurzel, welche sie für ihre kranke Königin Kristin benötigen. Das Kitu zeigt in seinem Reigen die verschiedenen Arten der Aliens im leuchtenden UV-Licht.