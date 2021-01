Der Walliser in Niederbuchsiten: Wie der Findling auf den Dorfplatz kam und was Senioren damit zu tun haben

Von da an hat sich die Seniorengruppe «Waldvögel» zum Ziel gesetzt, das Urgestein an die Erdoberfläche zu befördern. «Wir sind häufig hin und haben angefangen, den Findling von Hand auszugraben», erinnert sich Zeltner, der ebenfalls Mitglied der Gruppe ist.

Bei ihm selbst sei das aber nie der Fall gewesen. Er vermutet, dass das Gestein im Laufe der Zeit wohl in Vergessenheit geraten ist, weil nur die Oberfläche davon im Waldboden sichtbar war und weil es nirgends einen Hinweis dazu gab. «Nicht so wie andere Findlinge im Kanton», sagt Zeltner. Die könne man kaum übersehen.

Vor etwas mehr als zwei Jahren startete die Gemeinde einen Aufruf in der Bevölkerung: Sie sammle Informationen für die neue Dorfchronik. Da meldete sich der 85-jährige Kurt Henzirohs, er könne sich noch an einen Findling erinnern. Während der Schulzeit Henzirohs habe es jährlich eine Exkursion dorthin gegeben, weiss Zeltner.

Seit letztem Herbst thront auf dem neuen Dorfplatz von Niederbuchsiten ein Walliser. Über 300 Millionen Jahre ist er alt, 11.3 Tonnen schwer und stammt ursprünglich aus der Region zwischen Martigny in der Schweiz und Chamonix in Frankreich.

Findlinge gibt es zahlreiche im Kanton

Als es so weit war, wurde auch der Kanton mit einbezogen. Gemäss eines Regierungsratsbeschlusses aus dem Jahr 1971 sind nämlich alle Findlinge unter Schutz gestellt – das heisst: Man darf sie nicht ohne Erlaubnis bewegen oder verwenden. Die nötige Bewilligung dafür erteilte Markus Stähli, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des kantonalen Amts für Umwelt.

«Findlinge sind recht verbreitet im Kanton Solothurn», sagt er auf Anfrage. Die meisten stehen in den oberen Kantonsbezirken: Mit rund acht Metern Höhe beispielsweise befindet sich der grösste Findling des Mittellandes in Steinhof bei Aeschi. «Das ist auf die letzte Eiszeit zurückzuführen», weiss Stähli. Anders als bei der Eiszeit davor habe die Zunge des Rhonegletschers von Süd-Westen her nur bis Wangen an der Aare gereicht und vor allem dort Findlinge abgelegt. In der vorletzten Eiszeit bedeckten die Gletscher auch das Gäu.

Kein Jahrhundertfund aber dennoch speziell

Das Spezielle am Findling in Niederbuchsiten aber sei das Gestein: Es ist ein sogenanntes Vallorcine Konglomerat – eine Gesteinsmischung, die es nur in der Ursprungsgegend des Findlings gibt. «So konnte genau bestimmt werden, woher er stammt», sagt Stähli. Allgemein aber sei der Findling kein ausserordentlicher Fund. «Er bekommt eine lokale Bedeutung und ist ein anschaulicher Zeuge der vergangenen Eiszeit», so der Wissenschaftliche Mitarbeiter.

Dieser steinalte Zeitzeuge hat es schliesslich aus dem Wallis ins Dorfzentrum und in die Dorfchronik von Niederbuchsiten geschafft. «Wir wollten unbedingt die Idee von Kurt Henzirohs verwirklichen», erklärt Zeltner, warum die Seniorengruppe so vernarrt war in das Projekt. Alles in allem hat es die Bürgergemeinde 5500 Franken gekostet. «Für die Kulturförderung ist die Bürgergemeinde ja auch zuständig», rechtfertig Zeltner den Betrag. «Und schliesslich ist der Findling eine Spende der Bürgergemeinde an den neuen Dorfplatz.» Den Stein habe er gleich selber dafür geputzt.