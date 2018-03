Über 320 Delegierte und Gäste nahmen an der Delegiertenversammlung des Solothurner Schiesssportverbandes (SOSV) in Welschenrohr teil. In seinem Eröffnungsvotum kam Präsident Heinz Hammer auf aktuelle Themen wie das Solothurner Kantonalschützenfest 2021 und die Verschärfung des Waffengesetzes zu sprechen. Dass der im letzten Jahr genehmigte Kredit für die Anschaffung von 20 Scheiben für die 10-Meter-Distanz umgesetzt werden konnte, stellt für ihn einen Meilenstein dar.

Die Verbandsrechnung, die minim weniger schlecht als budgetiert abschloss, wurde vom Finanzverantwortlichen Christoph Altermatt präsentiert. Er dokumentierte, dass nun eine Veränderung nötig sei.

Die Verantwortlichen des SOSV haben ein ganzes Massnahmenpaket erarbeitet, das neben Einsparungen auch eine Erhöhung der Gebühr pro Lizenz sowie neu einen Disziplinenzuschlag für Vereine beinhaltet. Die Delegierten genehmigten dieses Paket mit grossem Mehr. Die Erleichterung bei der Verbandsspitze war spürbar. Ziel ist es nun, im kommenden Jahr einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren zu können.

Europa- und Schweizermeister

Bei den Rück- und Ausblicken der Abteilungsleiter erwähnten Hanspeter Meister, Matthias Graber, Marcel Studhalter und Rolf Kaiser das Wesentliche, bevor sie zu ihren Ehrungen der erfolgreichsten Schützinnen und Schützen zu sprechen kamen. Es sind dies:

Leistungssport: Jan Lochbihler, Marina Bösiger, Gina Gyger, Markus Abt, Janine Frei, Andreas Kissling, die Teams Fabio Sciuto, Selina Capuzello, Markus Abt, die Teams «Pistole 50m A-Match», «Pistole 50m B-Match», «Gewehr 50m 3-Stellung Elite» und «Gewehr 10m Elite». Spezielle Ehrungen für langjährige Matcherfolge durften Stefan Borer, Hermann Richner, Thomas Meier, Beat Graber und Markus Schreier in Empfang nehmen.

Jan Lochbihler, Marina Bösiger, Gina Gyger, Markus Abt, Janine Frei, Andreas Kissling, die Teams Fabio Sciuto, Selina Capuzello, Markus Abt, die Teams «Pistole 50m A-Match», «Pistole 50m B-Match», «Gewehr 50m 3-Stellung Elite» und «Gewehr 10m Elite». Spezielle Ehrungen für langjährige Matcherfolge durften Stefan Borer, Hermann Richner, Thomas Meier, Beat Graber und Markus Schreier in Empfang nehmen. Gewehr 300m/Pistole: Andreas Gmür, Andy Willi, Patrick Kaufmann, Florian Zumbühl, Silvan Senn (alle Jungschützen), Heinz Schüpbach, Markus Abt, Matthias Saladin, Joel Weissgerber, Pistolenschützen Olten

Andreas Gmür, Andy Willi, Patrick Kaufmann, Florian Zumbühl, Silvan Senn (alle Jungschützen), Heinz Schüpbach, Markus Abt, Matthias Saladin, Joel Weissgerber, Pistolenschützen Olten Gewehr 50m: René Antener, Fridolin Portmann, Freischützen Balsthal-Klus, Luftgewehrschützen Olten, Sportschützen Biezwil

René Antener, Fridolin Portmann, Freischützen Balsthal-Klus, Luftgewehrschützen Olten, Sportschützen Biezwil Nachwuchs: Tim Kaufmann.

Die Vakanz in der Geschäftsleitung bleibt weiter bestehen; als Revisorin wurde Maureen Scussolin (Gunzgen) einstimmig wiedergewählt. Für ihre Arbeit, die sie auch nach dem Rücktritt als Abteilungsleiter geleistet haben, durften Kurt Kehl (Oensingen) und Markus Reinhart (Biezwil) ein Geschenk entgegennehmen.

Zu «verdienten Mitgliedern» des SOSV ernannten die Delegierten Heinz Arnold (Ressortleiter, Gunzgen) und Andreas Bringold (Präsident BSV Thierstein, Beinwil). Beide haben während mehr als 12 Jahren viel für den Verband geleistet.

Waffenrecht: Notfalls Referendum

Walter Harisberger überbrachte die Grüsse des Vorstandes SSV. Er erklärte, dass der SSV seinen Widerstand gegen die Verschärfung des Waffenrechts aufrecht erhalten werde, notfalls auch mit einem Referendum. Unter den weiteren Gästen waren Kantonsratspräsident Urs Ackermann, Landammann Roland Heim, Nationalrat Christian Imark, Divisionär Hans-Peter Walser und Gemeindepräsident Stefan Schneider. (hhe)