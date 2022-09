Auf den Spuren des Thaler Dichters Ueli Hafner: Der Poesieweg in Holderbank

In einer Serie spüren wir Gedenkstätten im Thal und Gäu nach. Im achten Teil widmen wir uns dem Poesieweg in Holderbank, an dessen Ursprung der 2015 verstorbene Dichter Ueli Hafner steht.