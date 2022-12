Delegiertenversammlung Einstimmig gewählt: Das ist der neue Präsident des Naturpark Thal Dominique Becht ist neuer Präsident vom Naturpark Thal. Er ist an der Delegiertenversammlung einstimmig gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Freddy Kreuchi ab sofort an.

Dominique Becht ist der neue Präsident des Naturpark Thal. zvg

Im September 2022 hat der Vorstand des Naturpark Thal Dominique Becht einstimmig zur Wahl vorgeschlagen. Der Volkswirtschaftler verfüge sowohl in der Politik als Präsident der Umweltschutzkommission Matzendorf sowie als selbstständiger Unternehmer und Mitbegründer der Solomania GmbH in Welschenrohr über breite Erfahrung, schreibt der Naturpark Thal in einer Mitteilung.

Becht tritt die Nachfolge von In­te­rims­prä­si­dent Freddy Kreuchi ab sofort an. An der Delegiertenversammlung vom 29. November 2022 im Pfarreisaal Laupersdorf wurde zudem das Budget des Naturpark Thal 2023 genehmigt. (fan)