Seit 2008 stehen drei Alterszentren im Gäu unter der Leitung der Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu (GAG). Die GAG ist ein modernes Unternehmen mit einem umfassenden Wohn-, Betreuungs-, Dienstleistungs- und Pflegeangebot. Sie führt die Alterszentren «Sunnepark» in Egerkingen und «Roggenpark» in Oensingen sowie das Wohnhaus «Stapfenmatt» in Niederbuchsiten für Menschen mit Demenz. 190 festangestellte Mitarbeitenden, 24 Lernende und rund 90 Freiwillige setzten sich rund um die Uhr zum Wohl der 168 Bewohnerinnen und Bewohner ein. Der Genossenschaft gehören die acht Gäuer Einwohnergemeinden sowie drei private Institutionen an: Der Gemeinnützige Verein für Alterswohnen in Oensingen, die Hüsler-Stiftung Egerkingen und der Gemeinnützige Frauenverein Egerkingen. (mgt)