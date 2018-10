Der Oensinger Souverän war ganz und gar nicht mit der Grüngut-Idee ihres Gemeinderates einverstanden. Genauer gesagt ging es um die Teilrevision Gebührenordnung zum Abfallreglement. Bereits am 12. Dezember 2016 hatte die Gemeindeversammlung der Erhöhung der Grundgebühr zugestimmt, allerdings nur teilweise. Laut Ausführungen von Georg Schellenberg, Ressortleiter Infrastruktur, würden somit jährlich weiterhin Minuszahlen entstehen, was deutlich an der Jahresrechnung 2017 zu erkennen sei. Also wollte man das Geld quasi in den Gärten der Einwohner «ernten». Beispiel: Eine Einzelvignette für 140 Liter Grüngut hätte künftig statt 6,50 Franken, neu 8.35 Franken kosten sollen. Doch der Souverän war damit nicht einversanden. Der gestellte Rückweisungsantrag wurde angenommen.

Ja sagte die Oensinger Gemeindeversammlung zu folgenden Punkten:

Teilrevision Gebührenordnung Abwassergebühren und Wasserversorgung.

Teilrevision des Parkierungsreglement. So können unter anderem künftig auch Monats-Parkkarten gekauft werden.

Teilrevision des Feuerwehrreglementes. Dabei wurde unter anderem das Dientspflicht-Ende neu definiert. Die Dienstpflicht endet nicht mehr mit Vollendung des 45. Altersjahres, sondern neu mit Vollendung des 50. Altersjahres. Zudem ist vom Dienst befreit, wer in einer Orts- oder anerkannten Betriebsfeuerwehr tätig ist. (my)