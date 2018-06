Vom zuständigen Ingenieurbüro Emch+Berger wurden die Delegierten des Zweckverbandes Regionale Wasserversorgung Gäu über den dringend nötigen Neubau des Reservoirs Buechban in Niederbuchsiten orientiert. Ein Reservoir ist für den Ausgleich der Wasserbeschaffung in den Verbandsgemeinden für die Sicherheits- und Löschreserve sowie für die Druckhaltung von grosser Bedeutung. Südlich der Autobahn sind in dieser Hinsicht grosse Mängel vorhanden, wie erwähnt wurde. Deshalb sei ein Neubau in diesem Gebiet von grosser Wichtigkeit.

Höheres Speichervolumen

Geplant ist der vollständige Abriss des 1935 erbauten und 1993 erweiterten Reservoirs und der anschliessende Neubau am gleichen Standort. Mit diesem 2,3 Millionen Franken teuren Neubau kann nicht nur die Qualität des Trinkwassers verbessert werden, sondern er ist auch für die Lagerung von Trinkwasser von grosser Bedeutung. Das Lagervolumen kann mit dem Neubau gegenüber dem bestehenden Reservoir um 600 auf neu 1000 Kubikmeter vergrössert werden. Das neue Reservoir wird in Beton ausgeführt und umfasst eine rechteckige Wasserkammer mit vorgebauten Bedienungshaus. Die Planung sieht vor, dass in einer weiteren Etappe eine zweite Wasserkammer gebaut werden könnte. Laut Grobplanung kann mit einer Inbetriebnahme des neuen Reservoirs im Jahr 2024 gerechnet werden.