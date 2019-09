Diesen Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. September 2019, zelebriert das 15-köpfige Gastronomie-Team mit der Kundschaft Umbauabschluss. «Wir freuen uns, dass wir die Menüs ab sofort in einer topmodernen offenen Küche direkt vor den Augen der Kundschaft zubereiten können», sagt Gerant Mathias Zumbrunn. Zudem finden die Gäste eine grössere Auswahl an Gerichten. Für die Kleinsten gibt es spezielle Kinder-Menüs und eine neu gestaltete Jamadu Spielecke, heisst es in einem Medienbulletin von Coop.

Nebst einem Frühstücksangebot, bietet das Restaurant von Montag bis Samstag ein Salat- und Selbstwahlbuffet mit warmen Gerichten an, heisst es weiter von Coop. «Täglich kommen unsere Kunden in den Genuss verschiedener Menüs mit und ohne Fleisch sowie eines Grillangebots, welches sie mit Speisen vom Buffett kombinieren können.», erzählt Mathias Zumbrunn. Auch ei Kinderprogramm seitens Jamadu soll im renovierten Restaurant auftreten. (mgt)