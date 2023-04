Clientis im Thal Nach fast 20 Jahren: Verwaltungsratspräsident Peter Büttler tritt zurück Die 138. Generalversammlung der Bank Clientis im Thal AG stand im Zeichen des Rücktritts von Verwaltungsratspräsident Peter Büttler. Er hatte das Amt fast 20 Jahre lang inne.

Peter Büttler, scheidender Verwaltungsratspräsident, mit Corinne Sutter, die für ihn ein Porträt angefertigt hat. Bild: zvg

Gegen 300 Gäste waren am Freitag, 21. April, an der Generalversammlung der Clientis Bank im Thal AG im Kultursaal Haulismatt in Balsthal anwesend. An seiner letzten Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident begrüsste Peter Büttler die Aktionäre sichtlich emotional und machte einen persönlichen Rückblick über seine fast 20-jährige Amtszeit als Verwaltungsrat.

Anschliessend führte er einmal mehr souverän durch seine letzte und die 138. Generalversammlung der Clientis Bank im Thal AG. Bankleiter Roger Hochuli präsentierte das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022 in Bildern und Zahlen. Wegen des guten Geschäftsjahrs kann das Eigenkapital weiter gestärkt, die Eigenkapitalquote auf 21 Prozent gesteigert und den Aktionären eine Dividende von 16 Prozent vorschlagen werden.

Sämtliche Traktanden wurden einstimmig angenommen. So sind auch die vorgeschlagenen Barbara Schär aus Matzendorf und Gianluca Iaccarino aus Oensingen mit grossem Applaus in den Verwaltungsrat gewählt worden.

Anschliessend wurde Peter Büttler von Ursula Willi, Vizepräsidentin und jahrelange Wegbegleiterin im Verwaltungsrat, sowie Roger Hochuli, Bankleiter, mit einer persönlichen Note verabschiedet: Künstlerin Corinne Sutter malte ein Live-Porträt von Peter Büttler. Dieses Bild übergab Ursula Willi dem scheidenden Präsidenten als Abschiedsgeschenk. (srz)