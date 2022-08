Chilbi & Co Nach zwei Jahren Pause: Dorffeste im Thal und im Gäu feiern ihre Wiederauferstehung Keine Chilbi, kein Fest: In den vergangenen zwei Jahren wurden landauf, landab Anlässe abgesagt. Nun ändert sich das aber wieder. Im Thal-Gäu stehen einige Events vor der Tür. Eine Übersicht für den August.

Gehört zu einer Chilbi oder einem Dorffest einfach dazu: ein Karussell. Bild: Bruno Kissling/Archiv

Das Ende der Sommerferien läutet meist auch den Anfang der Dorffeste und Chilbis ein. Nach einem coronabedingten Ausfall von zwei Jahren ist heuer die Agenda im Thal und im Gäu wieder prall gefüllt. Die Übersicht für den August.

Die Niederbuchsiter Dorfchilbi findet vom 5. bis 7. August auf der Hauptstrasse statt. Es gibt Stübli, eine Bar, Marktstände und einen Lunapark: Die Musikgesellschaft organisiert die Fischstube. Auch wer Raclette, Pizza, Steak oder thailändisches Essen mag, kommt nicht zu kurz.

Verschiedene Vereine organisieren diverse Stübli an der Dorfchilbi in Niederbuchsiten. Bild: Bruno Kissling

Am Freitag startet der Chilbibetrieb um 18 Uhr. Am Samstag um 16 Uhr, bereits ab 12 Uhr ist die Bierschwemme geöffnet. Ab 21 Uhr gibt es Livemusik. Am Freitag und am Samstag gibt es jeweils um 19 Uhr eine Jugenddisco.

Am Sonntag findet um 10 Uhr der Chilbi-Gottesdienst statt. Um 11 Uhr startet wiederum der Chilbibetrieb. Zudem gibt es ein Konzert der Musikgesellschaft Niederbuchsiten. Um 17 Uhr findet die Verlosung der Tombola statt. Um 18 Uhr ist die Chilbi zu Ende.

Eine Woche später feiert Härkingen das Fröschenfest. Es findet am Freitag von 19 bis 2 Uhr und am Samstag von 18 bis 3 Uhr statt. Auch an diesem Fest stehen verschiedene Vereine hinter den Stübli: So organisiert der Silvester Club ein Älplerstübli, die Jubla eines mit mexikanischem Essen. Der Fussballclub organisiert Risotto und die Bierschwemme, die Chlausenzunft den Grill.

An beiden Tagen gibt es einen Lunapark für Kinder. Am Samstag tritt eine Jazzband auf. Um 16.30 Uhr lädt der Gemeinderat die neuzugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der alten Kirche zum Neuzuzüger-Apéro. Zudem gibt es um 19 Uhr eine Kinderdisco.

Pfistermen's Friends traten am Schöpflifest 2018 in Aedermannsdorf auf. Bild: zvg

Am Schöpflifest in Aedermannsdorf – heuer am 12. und 13. August – trifft man sich im Dorfzentrum. Es gibt einen Festbetrieb und verschiedene Stübli der Vereine. Heuer findet es zum 12. Mal statt.

Das Schöpflifest beginnt am Freitag um 18.30 Uhr und dauert bis 4 Uhr am Morgen. Am Samstag startet der Betrieb bereits um 12.30 Uhr und dauert ebenfalls bis 4 Uhr am Morgen.

Auch das Buchster Dorffest feiert heuer ein Revival: Es geht vom 19. bis 21. August über die Bühne. Freitags und samstags beginnt es um 18 Uhr und endet um 2 Uhr. Am Samstag gibt es um 17 Uhr ein Einwohner- und Jahrgängertreffen auf dem Dorfplatz. Um 19 Uhr startet die Kinderdisco im Dorfkeller. Ebenfalls um 19 Uhr tritt die Spielgemeinschaft auf dem Vorplatz der Kirche auf. Von 20 bis 23 Uhr können die Jugendlichen in die Jugenddisco im Dorfkeller.

Das Buchster Dorffest findet heuer vom 19. bis 21. August statt. Bild: zvg

Am Sonntag dauert der Festbetrieb von 11.30 Uhr bis 16 Uhr. Um 13 und um 15 Uhr liest die Märlitante der Spielgruppe Chutzennäscht eine Geschichte vor.

Neben der Buchster Bar gibt es ein Bistro mit Flammkuchhen, ein Tessinerstübli, eine Caipirinha-Lounge und ein Wein-Hüsli. Alles organisiert von verschiedenen Vereinen aus Oberbuchsiten.

Die Idee von einem Zeltfest in Balsthal wurde 2014 zum ersten Mal umgesetzt. Damals feierte die Pfarrkirche St.Marien ihr 100-Jahr-Jubiläum. Seither bieten verschiedene Balsthaler Vereine kulinarischen Speisen in Zelten an.

Heuer findet das Fest am Freitag, 26. und Samstag, 27. August statt. Am Freitag startet es mit dem Fürobebier um 16.30 Uhr. Ab 18 Uhr sind die Zelte geöffnet. Es gibt Älplermaggronen, Fischknusperli, asiatische Gerichte oder eine alkoholfreie Cocktailbar.

Am Samstag sind die Zelte ab 12 Uhr geöffnet. Weiter geht das Programm um 13.30 Uhr mit dem Schweinchen-Rennen. Ab 14 Uhr kann man an der Olympiade an verschiedenen Spielen teilnehmen. Es gibt Kinderschminken und Ponyreiten. Um 17 Uhr findet die Rangverkündigung der Olympiade statt. Um 20 Uhr jene des Schweinchen-Rennens. Ab 21 Uhr spielt ein DJ in der Bar.