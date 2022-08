Bundesfeier Schatten war Trumpf: So waren die 1.-August-Feiern im Thal und im Gäu Der diesjährige Nationalfeiertag zeigte sich wettertechnisch von seiner heissesten Seite. Im Thal-Gäu fanden mehrere Bundesfeiern auch deshalb am Morgen und vor allem im Schatten statt.

Die Hitze ist allgegenwärtig. Auch am Nationalfeiertag kletterte das Thermometer im Thal und im Gäu auf mindestens 30 Grad. Während im vergangenen Jahr mehrere Feiern wegen des Regens kurzfristig abgesagt wurden, war heuer eher fehlender Schatten das Problem.

Zum 22. Mal fand am 31. Juli die Stärnenacht auf dem Balsthaler Kornhausplatz statt. José R. Martinez

Bereits am Vorabend des Nationalfeiertags fand zum 22. Mal die Stärnenacht auf dem Kornhausplatz in Balsthal statt. Organisiert hat sie die Guggemusik Thalgeister. Die Stärnenacht soll eine Sommernachtsparty für die sein, die nicht in die Ferien könnten, sagt OK-Präsident Rolf Meier. So standen auf dem Kornhaus mehrere rot-weiss dekorierte Zelte. Ein DJ legte Musik auf und mehrere Bands spielten live. Darunter zum Beispiel die Roadie Huusband.

Ein paar Impressionen vom Fest auf dem Kornhausplatz. Rockgruppe: Roadie Huusband. José R. Martinez

Pirmin Bischof mit Blick für Vergangenes und Aktuelles

In Oensingen begann die 1.-August-Feier bereits am Morgen. Während die Feier vor der Coronapandemie nachmittags stattfand, kehrte man heuer wieder zum Programm von vor fünf Jahren zurück: Die Feier begann früher und es gab einen Brunch anstelle von Grilladen.

Gegen 200 Personen besuchten die 1.-August-Feier in Oensingen. Patrick Lüthy

Um 9.40 hielt Ständerat Pirmin Bischof seine Rede. Er blickte dabei in die Vergangenheit zurück und ging der Frage nach, wieso Oensingen eigentlich so heisst. Am besten habe ihm die Erklärung gefallen, die Elisabeth Pfluger in einer ihrer Sagen gegeben habe. Nachdem die Pest im Gäu ausgebrochen war, sei der Einzige, dr Önzig, der überlebte, ein junger Bursche gewesen. Mit Hilfe des heiligen Rochus habe er die Landwirtschaft im Gebiet wieder aufrichten können.

Pirmin Bischof. Patrick Lüthy

Bischof schaute auch auf aktuelle Gegebenheiten wie die Coronapandemie oder den Krieg in der Ukraine: Auch nach der Pandemie sei die Schweizer Gesellschaft nicht gespalten.

«Über das Wichtige sind wir uns einig: direkte Demokratie, Gemeinsinn und ein Nein zu Diktaturen.»

Um die 200 Personen besuchten die Feier im Oensinger Bienkensaal, berichtet Gemeindepräsident Fabian Gloor. Das sei leicht mehr als man erwartet habe. Man habe die Feier auch auf den Morgen verlegt, weil es im Bienkensaal am Nachmittag recht heiss werde.

Die Ansprache von Esther Niffenegger kam an

In Härkingen fand die Bundesfeier erstmals im Waldhaus statt. Dort hielt kein Politiker die Festansprache, sondern eine Vertreterin aus der Logistikbranche: Esther Niffenegger leitet die Region Mitte der Post. Das Sprechen vor Menschen sei sie sich zwar gewohnt, eine 1.-August-Rede sei aber dennoch etwas Spezielles. Ihre Rede zielte zu Beginn vor allem darauf ab, die Wichtigkeit der Post herauszustreichen:

Esther Niffenegger an der Bundesfeier in Härkingen. Bruno Kissling

«Die Post bringt die Schweiz zusammen – jeden Tag seit 1849.»

Sei das am Arbeitsplatz oder durch das Versenden von Briefen, Postkarten, Paketen und – 20 Millionen Wahl- und Abstimmungscouvers. Damit trage die Post zum Funktionieren des Rechtsstaats Schweiz und der Demokratie bei.

Später sprach sie über den Schweizer Milizgedanken: Er gehe über die politischen Instanzen und das Militär hinaus. Er beruhe auf der Vorstellung, dass jede Bürgerin und jeder Bürger nebenamtlich oder ehrenamtlich Aufgaben übernimmt.

«Wir Bürgerinnen und Bürger machen am Ende den Schweizer Staat aus, wir bilden die Einheit und wir zeigen uns solidarisch und hilfsbereit.»

Das Ländlertrio Echo vom Bienzwald sorgte an der erstmals im Waldhaus in Härkingen ausgerichteten Bundesfeier für die Musik. Bruno Kissling

«Die Ansprache von Esther Niffenegger war grossartig, die Anwesenden waren begeistert. Mit ihrer sympathischen und bodenständigen Art fand sie die richtigen Worte», fasste Härkingens Gemeindepräsident Andre Grolimund die Rede zusammen.

280 Besucher hätten den Weg am Montagmittag zum Waldhaus in Härkingen gefunden. Die Stimmung sei locker und entspannt gewesen. Auch der neue Veranstaltungsort beim Waldhaus habe Anklang gefunden. Die Musikgesellschaft und das Ländlertrio Echo vom Bienzwald unterhielten musikalisch.

Fluri politisierte stark

In Kestenholz fand letztes Jahr die Bundesfeier wegen des durchzogenen Wetters nicht statt. Nach einem Brunch neben der St.Peterskapelle, den die Jubla Kestenholz organisierte, konnte Kurt Fluri, der FDP-Nationalrat und ehemalige Stadtpräsident von Solothurn, seine Rede heuer doch noch halten.

Die Bundesfeier in Kestenholz bestand aus einem Brunch neben der St.Peterskapelle und einer Ansprache von Kurt Fluri. José R. Martinez

Auch Fluri selbst zeigte sich zu Beginn seiner Rede erfreut, dass es nun doch endlich klappe mit dem Auftritt in der Gäuer Gemeinde. Auch er erwähnte in seiner Rede die Pandemie und den Krieg. «Relativ schnell wird unsere Gesellschaft einen gewissen Wohlstandsverlust in Kauf nehmen müssen.» Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch den Fachkräftemangel, der sich immer mehr zuspitze. Bei all diesen politischen Diskussionen werde sich die direkte Demokratie bewähren müssen.

«Ich habe keine Bedenken, dass sie auch diese Bewährungsprobe bestehen wird. Voraussetzung dafür ist, dass wir weiterhin die demokratischen Spielregeln akzeptieren – die Mehrheit setzt sich durch, ohne Wenn und Aber.»

Für totalitäre Ansätze, die die einzige Wahrheit für sich in Anspruch nehmen, gebe es keinen Platz.