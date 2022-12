Budget 2023 Herbetswil hat finanzielle Sorgen – trotz positivem Budget Herbetswil segnete an der Gemeindeversammlung das Budget sowie zwei Investitionskredite und eine Statutenrevision ab.

Herbetswils Budget weist ein Plus fürs 2023 auf. Aber die finanzielle Situation ist nicht rosig. Bruno Kissling

Auf den ersten Blick haben die Herbetswilerinnen und Herbetswiler Grund zur Freude: Als eine von wenigen Gemeinden in der Region durften sie an der Budgetgemeindeversammlung über ein positives Budget befinden. Dieses sieht ein Plus von 86'200 Franken vor für das kommende Jahr. Dass die finanzielle Situation doch nicht so rosig ist, erfuhren die 21 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Gemeindepräsident Stefan Müller-Altermatt.

Enges finanzielles Korsett

Er führte aus, dass dieses positive Ergebnis ausschliesslich darauf zurückzuführen ist, dass die Neubewertungsreserve aufgelöst wird, was im kommenden Jahr fast 160’000 Franken in die Gemeindekasse spült. Ohne diesen Sondereffekt würde das Herbetswiler Budget ein Defizit von 72’500 Franken aufweisen.

Ebenfalls Anlass zur Sorge gibt die Tatsache, dass die Gemeinde selbst die verhältnismässig tiefen Investitionen im nächsten Jahr (219’500 Franken) nur zu knapp drei Vierteln selbst berappen kann. Für den Rest müssen weitere Schulden aufgenommen werden. «Wir haben ein sehr enges finanzielles Korsett und das wird in den kommenden Jahren noch enger, denn es stehen die Projekte zur Sanierung der Hauptstrasse und des Dorfplatzes an», sagt Müller-Altermatt. Das Budget wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen.

Diskussion über Bühnentechnik und -vorhang

Einigkeit herrschte auch beim Investitionskredit über 42’000 Franken für die Sanierung der Neuackerstrasse und der dazugehörigen Stützmauer. Der wurde ebenfalls einstimmig bewilligt.

Diskutiert wurde dagegen über das zweite Kreditbegehren des Gemeinderats: 120’000 Franken für eine neue Bühnentechnik und einen neuen Bühnenvorhang in der Turnhalle. Einige Anwesende monierten, dass dies zu teuer sei für die seltene Nutzung dieser Infrastruktur. «Wir konnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aber davon überzeugen, dass die Bühnentechnik und der -vorhang von der Schule und den Vereinen sehr regelmässig genutzt wird und die Investition daher sinnvoll ist», so Müller-Altermatt. Auch dieses Traktandum wurde letztlich gutgeheissen, genauso wie die Revision der Statuten der Kreisschule Thal.