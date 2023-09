Boningen 16-jähriger Motorradlenker verletzt sich bei Selbstunfall – Rettungshelikopter im Einsatz In Boningen verletzte sich ein Motorradfahrer am Montag auf der Fulenbacherstrasse bei einem Selbstunfall und musste ins Spital geflogen werden.

Der Montagmorgen lief für diesen 16-Jährigen definitiv nicht gut. Aus noch nicht geklärten Gründen verunfallte er in Boningen in der Linkskurve im Bereich der Kreuzung Dorf-/Fulenbacherstrasse mit seinem Motorrad. Wie die Kantonspolizei Solothurn in ihrer Mitteilung schreibt, verletzte er sich dabei erheblich.

Der Unfallort war zeitweise für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bild: Polizei Kanton Solothurn

Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde der 16-Jährige mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Fulenbacherstrasse war aufgrund des Selbstunfalles für den Durchgangsverkehr zeitweise gesperrt. (cam)