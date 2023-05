Böden drohen einzubrechen Kurz vor Feuerwehrübung zufällig entdeckt: Primarschulhaus Wiedlisbach ist baufällig – Schulbetrieb per sofort verlegt Das Primarschulhaus in Wiedlisbach wird ab Freitag geschlossen. Das 150-jährige Schulhaus ist teilweise einsturzgefährdet und muss einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Ans Licht kamen die Mängel an der geplanten Feuerwehrübung, welche abgebrochen werden musste.

Im Primarschulhaus in Wiedlisbach sind unter anderem die Holzböden einsturzgefährdet. Bild: Maddalena Tomazzoli Huber (2008)

Heute Mittwoch ging es im Primarschulhaus in Wiedlisbach aufregend zu und her: Die Schülerinnen und Schüler sollten am Abend mit der Feuerwehr den Brandfall üben. Doch aus der Übung wurde schneller ernst als gedacht. Denn: Die Feuerwehrübung musste kurzfristig abgesagt werden – aus Sicherheitsgründen.

Was ist passiert? Das Schulhaus – vor 150 Jahren im Jahr 1873 erbaut – genügt schon seit einiger Zeit nicht mehr allen Sicherheitsanforderungen. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung vom Mittwoch. Ein Bericht bezüglich der Holzbaustatik habe gezeigt, dass bei extremen Belastungssituationen der Böden diese teilweise einbrechen könnten. Weiter wird die Beurteilung eines Expertenberichts zur Statik des Gebäudes zitiert:

«Es ist erkennbar, dass die gesamte Holzbaukonstruktion an vielen Punkten überlastet ist und Ertüchtigungsmassnahmen notwendig sind, um die zukünftige Nutzung zu gewährleisten.»

Der Beschluss, die Klassen zu verlegen, erfolgt gemäss dem Vorsorgeprinzip, dass mögliche Schäden und Risiken so weit wie möglich ausgeschlossen oder minimiert werden.

Das Primarschulhaus in Wiedlisbach ist 150-jährig. Bild: Maddalena Tomazzoli Huber (2008)

Auch den Anforderungen an den Brandschutz und an die Erdbebensicherheit genügt das denkmalgeschützte Gebäude nicht mehr. Darum ist klar: Das Schulhaus muss einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Der Gemeinderat Wiedlisbach hatte deshalb an seiner Sitzung vom Montag entschieden, die Primarschule ab Freitag für den Schulbetrieb zu schliessen.

Übergangslösung für Schulbetrieb nach Pfingsten

Nach Pfingsten sollen die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Klasse in umliegenden Räumlichkeiten unterrichtet werden, so die Gemeinde weiter. Erst im Herbst 2023 können Schulcontainer in Betrieb genommen werden.