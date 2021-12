Betreten verboten Damit man nachts nicht «planschen» gehen kann: Egerkingen schärft bei richterlichen Verboten nach Auf vier Aussenanlagen, die der Gemeinde Egerkingen gehören, ist das Betreten über den Mittag und in der Nacht verboten: Den Schulhausarealen Kleinfeld und Mühlematt, dem Spielplatz Zebra und der Kneippanlage auf dem Rauberplatz. Wieso?

Betreten verboten – zumindest zu bestimmten Zeiten: die im Frühling errichtete Kneipp-Anlage auf dem Rauberplatz in Egerkingen. Bruno Kissling

Seit Oktober ist es rechtmässig: Unbefugte dürfen vier Areale, die sich im Besitz der Gemeinde Egerkingen befinden, nicht mehr betreten. Zumindest nicht über Mittag und in der Nacht. So steht es in vier richterlichen Verboten, die Mitte November publiziert wurden. Konkret geht es um die Schulanlagen Mühlematt und Kleinfeld sowie den Spielplatz Zebra und die im Frühling eingerichtete Kneippanlage.

Neu sind nur zwei der vier gerichtlichen Verbote, wie sich bei einem Gespräch mit Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi, herausstellt. Anlass dazu gibt es laut der Gemeindepräsidentin:

«Es kommt vor allem in den Sommermonaten immer wieder vor, dass sich Personen morgens um 2 oder 3 Uhr auf dem Areal aufhalten und Lärm machen. Das sorgt jeweils für Beschwerden.»

Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi. Bruno Kissling

Also habe der Gemeinderat im März diesen Jahres beschlossen, die Verbote zu präzisieren.

Ob es eine Busse gibt oder nicht, entscheidet das Amtsgericht

Neu habe man die beiden Verbote vereinheitlicht, mit Piktogrammen ergänzt und zwei hinzugefügt: Denn bisher hiess es auf den Tafeln bei den Schulanlagen nur, man dürfe sich dort nicht aufhalten. Dies bemängelte die Kantonspolizei, so Bartholdi. Sie hätte die Personen nur wegschicken können. Konsequenzen habe es keine gegeben. Mit den neuen Tafeln ändert sich das jetzt: Die Schulanlagen Mühlefeld und Kleinholz darf man zwischen 12 und 13 Uhr und zwischen 20 und 8 Uhr nicht betreten. Im Verbot heisst es:

«Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, wird mit einer Busse bis CHF 2000.00 bestraft.»

Die zwei neuen Verbote betreffen die im Frühling eingerichtete Kneippanlage und den Spielplatz Zebra. «Schon als wir die Kneippanlage bauten, hiess es vonseiten der Anwohner, man wolle dann keine nächtlichen Badegäste», so die FDP-Politikerin. Zu effektiven Lärmbeschwerden sei es nicht gekommen. Und damit dies so bleibt, habe man das gerichtliche Verbot beim Amtsgericht Thal-Gäu erwirkt.

Der Spielplatz Zebra liegt zwar auf dem Areal des Schulhauses Kleinfeld, ist aber trotzdem etwas abgeschieden. Damit auch dort klar erkennbar sei, wie man sich zu verhalten habe, habe die Gemeinde auch dort ein Verbot erlassen lassen. Bei der Kneippanlage und dem Spielplatz gilt nun betreten verboten zwischen 12 und 13 Uhr, zwischen 20 und 8 Uhr sowie sonntags vor 9 und nach 18 Uhr.

Bartholdi sagt über alle vier Verbote:

«Uns waren vor allem zwei Dinge wichtig: Erstens wollten wir alle Verbote, die die gemeindeeigenen Aussenanlagen betreffen, vereinheitlichen. Zweitens sollen Busse ausgestellt werden dürfen, wenn die Situation dies erfordert.»

Die Polizei nehme Personalien auf, leite sie an die Gemeinde weiter. Diese muss dann einen Strafantrag stellen. Ob es eine Busse gibt oder nicht, entscheidet das Amtsgericht.