Wie hoch der Schaden ausfällt, der Bell durch die Besetzung des Schlachthofes in Oensingen vor anderthalb Wochen entstanden ist, werde noch eruiert, sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Momentan gehe man von einer Schadenshöhe mindestens im oberen fünfstelligen Bereich aus, das schreibt die SDA in einer Mitteilung.

Die zivilrechtlichen Ansprüche wird Bell im Rahmen der diversen von der Staatsanwaltschaft eröffneten Verfahren geltend machen. Je nach Ausgang der Strafverfahren in der Schweiz werde auch Rechtsschutz in jenen Ländern gesucht, aus denen die Aktivisten stammen, so der Bell-Sprecher.

Räumung mit Bolzenschneidern

Die an der Besetzung beteiligten Tierschutz-Aktivisten stammten namentlich aus Frankreich und Belgien. Sie waren am 21. November am frühen Morgen auf das Bell-Gelände in Oensingen gedrungen und hatten jenen Bereich besetzt, wo Rinder zur Schlachtung angeliefert werden. Nachdem Gespräche mit den Aktivisten zu keinem Resultat geführt hatten, begann die Polizei am Mittag mit der Räumung.