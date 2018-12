Diese Kombination ist speziell. Das «Duo Euphorimba», das im Gäuer Forum der Schälismühle auftrat, verknüpfte Musikinstrumente, welche sonst kaum einmal zusammenspielen. Fabian Bloch blies das Euphonium und die Basstrompete, sein Partner Damien Darioli spielte auf dem Marimbafon. Die beiden Musiker kreuzten die Namen der Instrumente zu ihrem Markenzeichen Euphorimba, unter dem sie seit Juni 2018 gemeinsam durch die Schweiz touren.

Bloch dirigierte MG Winznau

Fabian Bloch ist in der Gegend kein Unbekannter. 2015 bis 2017 dirigierte er die Brass Band der MG Winznau. Der Wisner wählte bereits als Jugendlicher dieses Instrument. Mit diesem Blechinstrument, ein Mittelding zwischen Trompete und Tuba, tritt der 32-Jährige mit verschiedenen Formationen auf. Er unterrichtet zudem an den Musikschulen Horgen und Liestal. Fabian Bloch und Damien Darioli kennen sich seit langem. Darioli stammt aus dem Unterwallis und lebt heute in Genf.