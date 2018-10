«Ach was? Heute ist Tag der Nudel?», sagt Marc Pergher, Geschäftsleiter der Solomania in Welschenrohr. «Das wusste ich gar nicht. Bei uns ist halt jeder Tag ein Nudeltag», lacht er. In der Tat führt er zusammen mit seinen Geschäftspartnern Dominique Becht und Remo Sutter die Solomania bereits seit sieben Jahren. Es werden dort Teigwaren aus Hartweizen und Urdinkel unter der Marke Solo Pasta hergestellt. «Zunächst arbeiteten wir in Aedermannsdorf. Seit 2015 konnten wir unsere neue Halle, in der mehr Platz zur Verfügung steht, in Welschenrohr beziehen.»

War zu Beginn das Dörren von Früchten und vor allem von Bohnen ein Nischengeschäft neben der Pastaproduktion, so hat sich das heute umgekehrt. «Die Solo Pasta machen heute noch rund 20 Prozent unserer Produktion aus», sagt Pergher. Speziell an den Urdinkel-Teigwaren aus Welschenrohr sei die Herkunft der Rohstoffe. «Wir verwenden dazu ausschliesslich Freiland-Eier und Urdinkel aus der Region. Dazu werden die Teigwaren mit viel Liebe und Herzblut in Handarbeit hergestellt. Nach dem Walzen und Formen wird die Pasta bei einer Temperatur zwischen 40 und 50 Grad getrocknet. «Ein langsames Verfahren also, das grosse Teigwarenhersteller, die unter Zeitdruck arbeiten, nicht mehr anwenden können», erklärt Pergher.

Pasta ist in Italien bereits seit dem 3. Jhd. v. Chr. bekannt. Das Trocknen der Teigwaren wurde vermutlich später von den Arabern nach dem 9. Jahrhundert wieder eingeführt. Seit dem 17. Jahrhundert gehört Pasta in der ganzen Welt zu den Grundnahrungsmitteln. Zur Feier des Weltnudeltags soll am 25. Oktober vor allem Schleifen-Pasta gegessen werden. (mgt)