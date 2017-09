Sei über dreissig Jahren erforscht der Biologe George Artmann die Flora und Fauna des Kantons Solothurn. In verschiedenen Zeitschriften veröffentlichte er zahlreiche Beiträge zur Floristik, Faunistik und Ökologie, vorwiegend der Insekten. Hauptsächlich ging es ihm um die Inventarisierung der Fauna und Flora in seiner weiteren Wohnumgebung. Artmann lebt mit seiner Familie in Olten.

Nun legt er als Resultat seiner langjährigen Studien das Buch «Heuschrecken in der zentralen Nordwestschweiz gestern und heute» vor. Darin beschreibt der Autor detail- und kenntnisreich das Vorkommen und die Verbreitung der «Heugümper». Insgesamt sind es 54 Arten, die in den vergangenen 100 Jahren vom Autor, aber auch schon von anderen Forschern, beschrieben worden sind. Artmann hat nun speziell 30 Arten in zwei Zehnjahresperioden von 1992–2001 und von 2002–2011 miteinander verglichen.

Im Buch werden zudem von 24 verschollenen oder seltenen Arten, auf der Basis von historischen und aktuellen Daten des Schweizer Zentrums für Kartografie der Fauna SZKF in Neuenburg, Verbreitungskarten vorgestellt. Die 56-seitige, farbig illustrierte Publikation ist ein Versuch, die Veränderung der Heuschreckenfauna im Verlauf der letzten hundert Jahre in der Nordwestschweiz aufzuzeigen.

Auf 3000 Quadratkilometer

Das Untersuchungsgebiet hat der Autor wie folgt abgegrenzt: Südgrenze bei Burgdorf, Nordgrenze bei Liestal, Westgrenze bei Lyss, Ostgrenze bei Brugg. Die ganze Fläche beträgt 3000 Quadratkilometer. «Einen Drittel dieser Fläche, also 1000 Quadratkilometer, habe ich als mein engeres Beobachtungsfeld abgegrenzt», schreibt Artmann. Am intensivsten besuchte der Autor seit 1981 sind das Thal und Gäu, sowie Gösgen und das Niederamt. Seit 1992 erwähnt er 960 Beobachtungsorte. «Die gesamte Beobachtungsdauer seit 1980 beträgt schätzungsweise über 18 000 Stunden», schreibt der Biologe.