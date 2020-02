«Bauschtu im Fernsehdschungel» – die TV-Präsenz der Gemeinde war grosses Thema am Umzug

14.05 Uhr setzte sich die lange Umzugsschlange in Richtung Dschungel in Bewegung. Das Motto «Ab i Dschungu» scheint viele Fasnachtsgruppen dazu animiert haben, am Umzug, der rund zwei Stunden dauerte, das Motto umzusetzen. Dabei scheint keine Rolle gespielt zu haben, welche Tiere nun genau in den Dschungel passten. Es waren zum Beispiel Huskys, Robben oder Eisbären zu entdecken. Im Dorfkern herrschte ein regelrechter Dschungel, wenn man einen Wirrwar als solchen bezeichnen darf. Es waren dieses Jahr sehr viele Heimweh-Bauschtler und Heimweh-Thaler auszumachen, die sich die fasnächtliche Stimmung nicht entgehen lassen wollten.

Vielleicht hat auch das Schweizer Fernsehen SRF 1 dazu beigetragen, dass der Name Balsthal in aller Munde war. Diese Sendungen haben die Balsthaler Macarenas zum Anlass genommen, einen entsprechenden Wagen zu bauen. «Bauschtu im Fernsehdschungel», lautete ihr Sujet. Zu sehen waren der bekannte Oldtimer der Feuerwehr, natürlich besetzt mit Stephan Berger, dem Sieger von «Mini Beiz – dini Beiz» und mit einer Jassgruppe aus dem «Donnschtig-Jass». Eine Neuerung, die mehrheitlich gutgeheissen wurde, war die gänzliche Sperrung der Umzugsroute. Der Präsident des Fasnachtskomitees, Sascha Spring, sagte: «Alle Besucher, die den Umzug geniessen wollen, müssen neu eine Fasnachtsplakette erstehen, zum Beispiel eine silbrige für 10 Franken. Mit diesem Geld können wir einen Teil der Kosten, welche die Durchführung und den Erhalt der Dorffasnacht garantieren, abdecken.» Erwähnenswert und zu loben ist in diesem Zusammenhang der Gestalter der Plakette, nämlich der Balsthaler Comic-Künstler Franz Zumstein.