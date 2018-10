Dieses Jahr kommen die Theaterfreunde in Niederbuchsiten wieder in den Genuss einer Aufführung. Ab Mitte November bringt die Theatergesellschaft Niederbuchsiten (TGN) das Stück «Potz 1000 und die einti Nacht» auf die Bühne. Ein Schwank in 3 Akten.

Sofie und Rosa gewinnen im Stück «Potz 1000 und die einti Nacht» eine Reise nach Abu Dhabi. Die Frauen können diese aber gar nicht antreten, da die beiden keine gültigen Reisedokumente haben. Damit die Reise nicht verfällt, wollen sie ihre Männer, Albin und Emil, in den Orient schicken.