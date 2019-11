Balsthals Ortsdurchfahrt soll velofreundlicher werden

Rund 9500 Fahrzeuge rollen täglich über die Hauptverkehrsachse durch das grösste Thaler Dorf. Die stark befahrene Strasse ist in die Jahre gekommen. Trag- und Bindeschicht sind gemäss den kantonalen Strassendaten aus dem Jahr 1960. Auf der Achse zwischen Oensingen und Liestal, haben die Lindenallee und die Falkensteinstrasse auch historisch eine Bedeutung. Entsprechend ist die Strasse im Bundesinventar aufgeführt.

Weil die Strasse und deren Entwässerungssystem in die Jahre gekommen sind, erachtet der Kanton eine Sanierung als notwendig. Die Pläne hierfür sind erstmals öffentlich aufgelegt. Das schützenswerte Ortsbild und die Bedeutung der Strasse lassen jedoch nur beschränkt Eingriffe zu. Viel Spielraum gibt es aufgrund der dichten Siedlungsstruktur ohnehin nicht. Für die nächsten Jahre sind an diesem Strassenabschnitt zudem gleich drei Grossprojekte aufgegleist: Die erste Etappe des Demenzzentrums Lindenpark soll auf der Hunzikerwiese bis im Herbst 2021 entstehen. Weiter nördlich preisen private Investoren in ihrem Projekt Postilliongässli sieben Doppelhäuser zum Verkauf an. Wobei dieses Bauvorhaben keinen direkten Einfluss hat, da die Siedlung nicht über die Hauptstrasse erschlossen wird. Bleibt noch das Sagi-Areal, auf welchem bis zu 45 Mietwohnungen und Gewerberäume geplant sind (siehe Box). Ein einschränkender Faktor bei den Arbeiten an der Hauptstrasse ist auch der Augstbach, der entlang der Strasse führt. Die Sanierungspläne des Kantons konzentrieren sich daher darauf, die Verkehrssicherheit und die Bedingungen für den Langsamverkehr zu verbessern. Bisher gab es auf dem gesamten Abschnitt keine Radstreifen.