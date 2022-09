Balsthal Wegen Steinschlaggefahr: Bei der Ruine Neu-Falkenstein werden Schutznetze installiert Unterhalb der Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Steinschlägen. Damit soll jetzt Schluss sein: Es werden Schutznetze erstellt. Der Regierungsrat beteiligt sich zu 80 Prozent an den Kosten für Schutzbauten der Einwohnergemeinde Balsthal von rund 330'000 Franken.

Rund um die Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal kommt es immer wieder zu Steinschlägen. Deshalb werden nun Schutznetze installiert. Bruno Kissling

Am Fusse der Burgruine Neu-Falkenstein in Balsthal liegen mehrere bewohnte Gebäude in einem Gebiet mit erheblicher Steinschlaggefahr. Das besagt die revidierte Gefahrenkarte für Steinschlag der Gemeinde vom Januar 2020. Deshalb hat die Einwohnergemeinde in Zusammenarbeit mit dem Kanton eine Vorstudie erarbeiten lassen, in der verschiedene Massnahmen zum Schutz der betreffenden Liegenschaften untersucht wurden.

Das anschliessend erarbeitete Bauprojekt sieht die Errichtung von zwei Steinschlagschutznetzen vor. Zusätzlich sind weitere punktuelle Massnahmen geplant: die Errichtung einer Netzabdeckung auf einer alten Bruchsteinmauer, die Vernagelung einer Felsplatte oberhalb des Wanderweges sowie die Einrichtung einer manuellen Messüberwachung.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2022 umgesetzt werden. Der Balsthaler Bauverwalter Philipp Buxtorf sagt:

«Die Schutzmassnahmen beginnen an der St.Wolfgangstrasse oberhalb des ehemaligen Restaurants Pintli und ziehen sich Richtung Römerstrasse bis oberhalb des Wanderweges Richtung Ruine.»

Regierungsrat wird sich an den Kosten beteiligen

Mit diesen baulichen Schutzmassnahmen soll eine Reduktion der Steinschlaggefahr und damit eine Rückzonierung der Gefahrenkarte unterhalb der Schutznetze (von erheblicher Gefährdung «rot» zu Restgefährdung «gelb-weiss») erzielt werden. Das Bau- und Justizdepartement (Amt für Raumplanung) des Kantons Solothurn hat das Bauvorhaben unter Auflagen bereits bewilligt.

Für die dafür nötigen Arbeiten hat der Gemeinderat die Freigabe eines Investitionskredites über 330’000 Franken beschlossen.

Nach dem kantonalen Waldgesetz kann der Regierungsrat zum Schutz von Menschen oder erheblichen Sachwerten die Sicherung von Rutsch-, Erosions- und Steinschlaggebieten anordnen. Damit wird der Kanton Solothurn 80 Prozent der beitragsberechtigten Kosten abgelten.

Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF) hat das Beitragsgesuch der Einwohnergemeinde Balsthal geprüft und das aufgezeigte Vorgehen für sinnvoll und zweckmässig befunden. Für die Beitragszusicherung betrachtet der Regierungsrat demnach einen Betrag von 330’000 Franken (Kosten plus zehn Prozent Reserve, inklusive Mehrwertsteuer) als verbindliches Kostendach. Die Beitragszusicherung ist zwei Jahre gültig. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt nach Massgabe der verfügbaren Kredite des AWJF.

Somit hat der Regierungsrat an seiner letzten Sitzung beschlossen, dass das Schutzbautenprojekt Balsthal «Neu-Falkenstein» gestützt und das eingereichte Gesuch genehmigt wird. An die maximal beitragsberechtigten Kosten von 330’000 Franken wird ein Beitrag von 80 Prozent oder maximal 264’000 Franken zugesichert. Die Zusicherung ist bis Ende 2024 gültig. (mgt/frb)