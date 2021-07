Balsthal Polizei schnappt 20-jährigen Dieb samt Diebesgut Die Kantonspolizei Solothurn konnte einen Mann festnehmen, der Gegenstände aus mehreren verschlossenen Autos gestohlen hatte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. zvg / Kapo SP

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde der 20-Jährige am frühen Samstagmorgen in Balsthal angehalten. Der Mann ohne festen Wohnsitz in der Schweiz habe diverse Gegenstände mit sich geführt, welche er zuvor aus verschlossenen Fahrzeugen gestohlen hatte.

Der Mann wurde nach Angaben der Kantonspolizei vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.