Auf einen Kaffee mit... Max Rötheli: Vom Hägendörfer, der auszog und sich im Kanton Obwalden einen Namen als Gemeindelobbyist machte

40 Jahre in der SP, davon 28 Jahre in zwei Kantonsräten: Max Rötheli sass sowohl im Solothurner als auch im Obwaldner Kantonsparlament. Nun räumt er seinen Sessel in Obwalden. Für ihn ist klar: In der Innerschweiz gehts im Parlament deutlich gepflegter zu und her. Alleine wer in Jeans erscheint, wird gemassregelt.