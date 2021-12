Balsthal Nach 37 Minuten fertig: Balsthals Freddy Kreuchi absolviert seine erste Gemeindeversammlung in Rekordzeit Am Montagabend fand die Gemeindeversammlung in Balsthal statt. Auf dem Programm stand das Budget mit einem Minus von einer halben Million Franken. Nach 37 Minuten war die Versammlung vorbei.

Balsthals Budget sieht ein Minus von knapp einer halben Million Franken fürs 2022 vor. Bruno Kissling

In 55 Minuten wollte Balsthals neuer Gemeindepräsident, Freddy Kreuchi (FDP), die Gemeindeversammlung von Montagabend über die Bühne bringen. So stand es zumindest im publizierten Inserat mit den Traktanden.

Ein so ungewöhnliches, wie unkonventionelles Verfahren sorgte denn auch in anderen Thaler Gemeinden für kritische Stimmen. Um eines vorneweg zu nehmen: Die Versammlung am Montagabend dauerte knapp 20 Minuten weniger lang als geplant. Aber zuerst von vorne:

Freddy Kreuchi. Patrick Lüthy

19.00: Begrüssung (geplante Zeit: 5 Minuten)

Pünktlich begrüsst Freddy Kreuchi, der neue Gemeindepräsident von Balsthal, die anwesenden Stimmberechtigten in der Haulismatthalle.

19.02: Wahl der Stimmenzähler, Ermittlung der Stimmberechtigten (geplante Zeit: 10 Minuten)

Kreuchi schlägt zwei Personen aus der Versammlung als Stimmenzähler vor. Es gibt keine anderen Vorschläge. Max Bühler, der Leiter der Verwaltung, instruiert sie. Erstmals geben die anwesenden Stimmberechtigten mit blauen Stimmrechtskarten – nicht mehr mit Händeheben – ab. Die Stimmenzähler zählen: Es sind 56 Stimmberechtigte anwesend.

19.03: Genehmigung der Traktandenliste (geplante Zeit: 5 Minuten)

Es gibt keine Einwände zur Traktandenliste.

19.04: Budget (geplante Zeit: 20 Minuten)

Thomas Dobler, FDP-Gemeinderat und verantwortlich für die Finanzen, übernimmt. Zuerst erklärt er, was das Ziel des Gemeinderats war:

«Wir wollten eigentlich ein Minus von

524'000 Franken budgetieren.»

Dieser Betrag setzt sich aus dem Durchschnitt der Rechnungen 2019, 2020 und dem Budget 2021 zusammen. Die erste Fassung des Budgets habe ein Minus von 880'000 betragen. Dann sei der Gemeinderat nochmals über die Bücher. Nun präsentierte Dobler noch ein Minus von 589'512 Franken. Das seien zwar noch immer etwa 50'000 Franken weniger als das Ziel vorgegeben hätte, aber es gäbe halt doch Investitionen, die die Gemeinde tätigen müsse, so der Gemeinderat.

Dann führte er aus, in welchen Bereichen des Budgets es grössere Abweichungen gäbe: Das ist zum einen bei der allgemeinen Verwaltung. Dies, weil das Personal aufgestockt werden musste – zumindest temporär. Oder, weil die Informatiksysteme auf den neusten Stand gebracht werden mussten. Weil Betreuungsgutscheine bei den Kindertagesstätten eingeführt werden, werden auch die Ausgaben im Bereich der sozialen Sicherheit höher ausfallen. Als weiteres Beispiel nannte er die gemeindeeigene Website, die ein Update erhält, damit sie künftig eine Interaktionsplattform ist, auf der die Anwohner direkt gewisse Geschäfte erledigen können.

Insgesamt rechnet Balsthal mit Investitionen von 2,6 Millionen Franken fürs 2022. Zudem soll der Steuerfuss sowohl für natürliche als auch für juristische Personen bei 125 Prozent bleiben.

19.26: Genehmigung Budget

Für die Schlussabstimmung über das gesamte Budget übernahm wieder Gemeindepräsident Kreuchi. Die anwesenden Stimmberechtigten stellten keine Fragen und wollten sich auch sonst nicht äussern. Von daher erstaunt das Resultat der Schlussabstimmung nicht: Der Souverän nahm alles einstimmig an.

19.27: Änderung Statuten Verein Region Thal (geplante Zeit: 5 Minuten)

Weil der Verein Region Thal neu nur noch eine Geschäftsführung, keine Geschäftsleitung mehr hat, mussten die Statuen des Vereins an diversen Stellen angepasst werden. Auch hier sagten die Stimmberechtigten einstimmig Ja.

19.31: Verschiedenes (geplante Zeit: 10 Minuten)

Als er zum letzten Traktandum weiterschritt, meinte Kreuchi:

«Ich glaube, das ist fast ein Rekord heute.»

Marius Winistörfer (CVP), verantwortlich für das Ressort Bau und Planung, erklärte anschliessend das weitere Vorgehen zur Ortsplanungsrevision: Mitte Januar bis Mitte Februar werden die erarbeiteten Dokumente öffentlich aufliegen. Wortmeldungen aus der Bevölkerung gab es keine, als Kreuchi zum Schluss nochmals danach fragte.