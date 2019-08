Wo wird der «Donnschtigjass» des Schweizer Fernsehens SRF vom 15. August durchgeführt – in Balsthal oder in Grenchen? Diese Frage wird mit dem «Donnschtigjass» von Donnerstag Abend, der in Flums/SG stattfindet, entschieden. Bekanntlich wurden am Differenzlerjass-Turnier anfangs Mai in der Haulismatthalle in Balsthal die besten einheimischen Jasserinnen und Jasser dafür auserkoren. Von den 28 beteiligten Jassern konnte sich als Telefonjassserin Sonja Bernasconi durchsetzen; am Jasstisch werden Bruno Fink und Silvia Neukomm sitzen.

Gewinnen die Balsthaler Jasser, herrscht im Dorf bis zur Fernseh-Übertragung vom 15. August eine Woche lang Ausnahmezustand. Die Austragung der Sendung am 15. August würde auf dem Kornhausplatz stattfinden. Dafür muss vom Montag, 12. bis Freitag 16. August, die Herrengasse für den gesamten Verkehr gesperrt werden. «Der Verkehr wird so umgeleitet, wie dies auch während des Fasnachtsumzuges geschieht», erklärte OK- und Gemeindepräsident Pierino Menna bereits im Vorfeld. Die Verantwortlichen des SRF würden die Leitung der Organisation übernehmen und dazu im Hotel Balsthal wohnen, weiss Menna.

Es soll ein Fest für das ganze Dorf werden

«Das SRF gibt genau vor, welche Punkte zu beachten sind und wie ein örtliches OK zusammengestellt sein muss. In Balsthal sind für den Bau Anton Wüthrich zuständig, für die Sicherheit Christian Born, für die Sanität Heidi Schindelholz, für die Medien Bruno Straub, für die elektrischen Installationen Urs Heutschi.

Am Donnerstag 15. August, dem Austragungsabend würde dann der Anlass schon ab 11 Uhr morgens volksfestmässig losgehen. «Die Sendung wird zwar um 21.50 Uhr beendet sein, doch wir bleiben sicher bis um Mitternacht, denn es soll ein Fest für das ganze Dorf werden», ist Menna sicher. Als Gast wird in der Sendung Wetterfee Sandra Boner erwartet; den musikalischen Part übernehmen die Büetzer Buebe Gölä und Trauffer sowie Peter Reber und «Die Paldauer».