Balsthal Ausstellung von Nicole Schmölzer in der Galerie Rössli: Farbe im Fluss von Licht und Leichtigkeit In der Galerie Rössli in Balsthal kann man zurzeit in die sanft fliessenden Farbwelten der in Pratteln lebenden Künstlerin Nicole Schmölzer eintauchen.

Alles scheint zu fliessen, Farben in transparenten Kolorationen und feinstofflichen Bewegungen, die sich wie Schleier in- und übereinander schieben, sich amorph ballen, eine Natur annehmen, sich wie wehende Schleier entfalten, sich öffnen wie im Wind in alle Richtungen. Stets ästhetisch, ohne dekorativ zu sein, harmonisch in den Nuancen, subtil im Wandel der Farbmomente und gleichermassen kompromisslos im malerischen Anspruch.

Denn bei Nicole Schmölzer, 1968 geboren, in Pratteln lebend und arbeitend, ist es Malerei ohne jeglichen anekdotischen Hintergrund. In der reinen Abstraktion an die amerikanische Farbfeldmalerei erinnernd, umfasst das Kolorit ihrer wohltemperierten Farbtöne die Leichtigkeit des variationsreichen visuellen Erlebens von Farbe, Form. Licht und Bewegung in stetem Wandel auf dem Leinwandhintergrund.

Nicole Schmölzer beim Einrichten ihrer Ausstellung in der Galerie Rössli. Bild: Eva Buhrfeind

Jegliche Assoziation und Imagination liegen im Auge der Betrachtenden. Der Künstlerin geht es ausschliesslich um ein abstraktes, allumfassendes Grundprinzip, das sich auch in der Natur finden lässt: Luft, Farbe, Atmosphäre, Bewegung, Unendlichkeit.

Und so, wie die Farben wichtig sind bei Nicole Schmölzer, nicht als Dekoration, sondern ausschliesslich als Stimmung von Ästhetik und Harmonie im Fluss des malerischen Moments, so ist ihre Malerei ein logischer Prozess: Die Farben sind frei und sollen harmonisch miteinander wirken, motiviert von jenem Kolorit, in dem es immer hell, licht ist.

New York hat sie geprägt

Der erste Eindruck eines Aquarells, der täuscht. Es ist die klassische Malerei mit Ölfarben – die die Künstlerin selbst aus Pigmenten herstellt – und Tusche, nur eben ohne Pinsel. Denn auch in der Bildgestaltung gilt, alles ist in einer prozesshaften Dynamik von Impuls und Kontrolle.

Die Tusche, stark verdünnt, die die Künstlerin über die grundierte, auf dem Boden liegende Leinwand fliessen lässt, gibt die Rahmenbedingungen, den zeichnerischen Rhythmus vor. Die Ölfarben werden gleichermassen verdünnt aufgetragen, sodass sie fliessend ineinander, aufeinander wirken, sich schichten und begegnen in einem dialogischen Prozess von Zufall und Überlegung.

Ihren malerischen Standpunkt hat Nicole Schmölzer während der vielen Jahre, die sie in New York verbrachte, entwickelt. Schon in jungen Jahren malerisch ausgebildet, liess sie später einen Aufenthalt in Paris folgen. Nach dem Kunstgeschichtsstudium in Basel, hier vermittelte ein Freijahr in New York erste künstlerische Impulse, die sie nach Abschluss des Studiums erneut nach New York führten.

New York, diese Metropole, ja auch Inspirationsquelle einer allumfassenden künstlerischen Freiheit, hat Nicole Schmölzer für 25 Jahre nicht losgelassen. Die kulturell internationale Kreativität dieser Stadt hat sie geprägt; alternierend zwischen den USA und der Schweiz pendelnd, hat sie in New York die Kunst aufgesogen, die grosse künstlerische Freiheit erlebt und in ihren eigenen Bildsprachen fixiert.