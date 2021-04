Balsthal Auffahrkollision vor Fussgängerstreifen – Töfffahrerin zur Kontrolle in Spital gebracht In Balsthal hat sich vor einem Fussgängerstreifen ein Auffahrunfall zwischen einem Auto und zwei Motorrädern ereignet. Eine Motorradlenkerin wurde dabei verletzt und musste zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Am Sonntagnachmittag um 15:15 Uhr waren ein Motorradfahrer und eine Motorradfahrerin in Balsthal auf der Thalstrasse in Richtung Welschenrohr unterwegs. Kurz nach der Kreisverkehrsanlage Thalbrugg hielten sie vor einem Fussgängerstreifen an, um einer Fussgängerin das Überqueren der Strasse zu ermöglichen.

Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr den beiden Motorrädern ins Heck. Dabei zog sich die Motorradlenkerin Verletzungen zu, die eine Einweisung mit einer Ambulanz in ein Spital erforderlich machten. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.