Wenn das Festival St. Peter at Sunset am 3. Juli mit «An Evening with Mark Knopfler and Band» eröffnet wird, bringt der weltbekannte Künstler eine Entourage von 60 Leuten mit nach Kestenholz. Diese wollen rundum umsorgt sein. «Wir sind stets tipptopp vorbereitet. Je nachdem, wie die Gäste ticken, kann es trotzdem hektisch werden», sagt Markus Bürgi. Nach illegalen Substanzen wie LSD oder Heroin würde jedoch nicht nachgefragt, erzählt der Backstage-Verantwortliche weiter. «Die Zeiten von Sex, Drugs und Rock’n’Roll sind vorbei.»

St. Peter at Sunset ist bekannt dafür, dass es dem Publikum grossartige Acts in gediegenem Ambiente bietet. Auf der Bühne Weltstars, auf den Rängen kein Gedränge. Getränke in Gläsern, das Essen wird nicht in Plastik angerichtet. Selbstredend, setzen die Veranstalter alles daran, auch den Künstlerinnen, Künstlern und ihrem Gefolge ein wohliges Gefühl zu vermitteln. In der Backstagezone stehen Zelte mit mehreren Räumen, ein jedes ausgestattet mit Sofa, Tisch, Kühlschrank, Schminkecke, Zimmerpflanzen. «Diesen Bereich sehen die Künstlerinnen und Künstler als Erstes. Es ist die Visitenkarte unseres Festivals», erzählt Markus Bürgi, «darum setzen wir auch hinter der Bühne alles dran, dass es perfekt ist.»

Das ist für den Backstage-Verantwortlichen und sein 25-köpfiges Team herausfordernd. Umso mehr, wenn einer mit 60 Leuten anreist, «die von morgens um 8 Uhr bis nach Mitternacht umsorgt sein wollen.» Bandmitglieder, Techniker, Lastwagenfahrerinnen, Tour-, Stage- oder Production-Manager, sogar Kochpersonal bringt Mark Knopfler am Mittwoch, 3. Juli 2019, nach Kestenholz mit.