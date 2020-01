Autolenkerin kollidiert mit Betonsockel und letzt sich – Auto musste abgeschleppt werden

Am Montag, gegen 22.50 Uhr, ereignete sich im Kreisel Thalbrücke in Balsthal ein Selbstunfall. Die Lenkerin eines Kleinwagens fuhr bei der Ausfahrt in Richtung Thal aus noch zu klärenden Gründen frontal in einen Betonsockel, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dabei wurde die Lenkerin verletzt. Eine Ambulanz brachte sie in ein Spital. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. (kps)

