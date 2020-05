Auto prallt direkt vor Polizeiposten frontal in Lastwagen

Gegen 14.10 Uhr bog am Montag ein 24-jähriger Automobilist in Balsthal von der Bahnhofstrasse herkommend in die Falkensteinerstrasse ein. Kurz darauf überholte er einen Lieferwagen mit Anhänger, welcher in Richtung Dorfzentrum fuhr. Im Bereich einer Rechtskurve, vor dem örtlichen Polizeiposten, prallte er aus noch zu klärenden Gründen auf der Gegenfahrbahn frontal in einen Lastwagen, welcher in Richtung Oensingen unterwegs war.

«Der Autolenker wurde bei der Kollision verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden», wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der Lenker des Lastwagens blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für den Lastwagen wurde dazu eine Spezialfirma aufgeboten. Während den Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. (kps)

Die aktuellen Polizeibilder: