Auszeichnung Oensinger Ehepaar erhält Sägesser-Preis für ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde In diesem Jahr geht der Preis der Oensinger Sägesser-Stiftung an das Ehepaar Ursula Meise und Hansueli Loosli. Mit diesem Preis werden Menschen für ein aussergewöhnliches Engagement für die Allgemeinheit ausgezeichnet.

Der Preis der Sägesser-Stiftung Oensingen geht in diesem Jahr an Ursula Meise und Hansueli Loosli. Bild: Bruno W. Heiniger

In regelmässigen Abständen vergibt die Sägesser-Stiftung in Oensingen einen Preis, der für ein aussergewöhnliches Engagement vergeben wird. Dieses Mal geht der Preis an das Ehepaar Ursula Meise und Hansueli Loosli. Sie erhalten eine Urkunde und ein Preisgeld von je 2000 Franken.

«Ehrenamtliche Arbeit findet meist im Stillen und ausserhalb des Scheinwerferlichtes statt. Diese Tätigkeiten fallen jedoch immer mehr aus der Zeit. Anstelle der Eigenverantwortung müssen zunehmend professionelle, staatliche Stellen übernehmen. Dem Zeitgeist entsprechend bekommt die Forderung nach einem ‹Vollkaskostaat› immer mehr Zulauf – leider», sagt Stiftungspräsident Werner Hunziker an der Feier auf dem Oensinger Hausberg Roggen.

Diesem Trend wolle die Sägesser-Stiftung entgegenwirken. Mit dem Anerkennungspreis soll das freiwillige Engagement eine Würdigung durch die Öffentlichkeit erfahren und Personen ermuntern, selber aktiv zu werden.

50 Jahre Präsidentin des Kirchenchors

Die gebürtige Oensingerin Ursula Meise engagierte sich schon in jungen Jahren für die Allgemeinheit: Begonnen hat ihr Einstieg in die freiwillige Arbeit mit der Wahl in die Hauswirtschaftskommission. Dies erfolgte in einer Zeit, als Frauen noch kein Stimmrecht hatten. Portiert dazu wurde sie von den Freisinnigen.

Ursula Meise und Hansueli Loosli mit ihren Urkunden. Bild: Bruno W. Heiniger

Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist ihr 50-jähriges Engagement als Präsidentin des katholischen Kirchenchors. Sie war auch 12 Jahre Präsidentin des Kirchgemeinderates, 17 Jahre Präsidentin des Pfarreirates und 16 Jahre Gemeinderätin. Zudem stellte sie sich in verschiedenen OKs zur Verfügung, war Rechnungsführerin im Zivilschutz sowie im Verwaltungsrat der VEBO Genossenschaft und des Anzeigers Thal-Gäu-Olten. Zudem ist Meise Mitglied in der Obmannschaft der Seniorengruppe Roggenfluh.

Der in Oensingen zugezogene Hansueli Loosli startete sein Engagement direkt nach seiner Pensionierung. In vielen seiner Aktivitäten kam ihm seine Tätigkeit als früherer Generalstabsoffizier zu Gute, was sich vor allem in seinen organisatorischen Fähigkeiten abbildet.

Als einstiges Mitglied der Baukommission Oensingen ist er seit über einem Jahrzehnt Mitglied des Vorstandes des gemeinnützigen Vereins für Alterswohnen. Zudem ist Loosli Mitglied der Seniorengruppe Roggenfluh und seit 2009 deren Obmann. Dort ist er auch zuständig für die Organisation von diversen Anlässen wie Wanderungen, Chlausenfeier und Fasnachtshöck.

Ein weiterer Eckpfeiler seiner Tätigkeiten ist bei der «Bänkligruppe» zu finden: Einst mal einen Bestand von gegen 60 Ruhebänkli, gibt es aktuell rund 120 dieser Sitzgelegenheiten auf dem Oensinger Gemeindegebiet.