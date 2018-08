Abgestorbene Muskelzellen werden dort allmählich durch Bindegewebe ersetzt. Mit dem kontinuierlichen Verlust der Muskelkraft sind Knaben mit Duchenne bereits im frühen Teenager-Alter auf Fortbewegungshilfen, später auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit fortschreitender Krankheit werden lebensbedrohende Probleme des Herzens oder der Atemfunktion immer akuter. Eine Tracheotomie, eine künstliche Beatmungshilfe, verlängert in diesem Fall das Leben der Betroffenen. Auch Raphael wird heute künstlich beatmet. Die Lebenserwartung von Duchenne-Erkrankten liegt zwischen 25 und 30 Jahren. Raphael konnte in diesem Jahr seinen 31. Geburtstag feiern. (SKU)

Die Veranstaltung ist dazu da, um Geld für Familien mit körper- und sinnesbehinderten Kindern und Jugendlichen zu generieren. Namensgeber des Vereins ist Raphael Bobst, der Sohn von Hansjörg Bobst, der an Muskeldystrophie Duchenne leidet). Betroffene Familien, die einen Wunsch haben, diesen aber finanziell nicht umsetzen zu vermögen, können sich beim Verein melden. So erfüllt Raphbo Träume — sei es ein Ausflug, Ferien, eine Therapie und anderes mehr. Der Erlös aus dem Raphbo-Anlass wird vollumfänglich für die Wünsche dieser Familien eingesetzt. «Wir wollen etwas für die Seele tun», sagt Hansjörg Bobst. «Diese Familien haben es im Leben schwer genug.»

Spenden direkt an Betroffene

Gegründet wurde die Interessengemeinschaft im Jahr 1999. Bobst konnte mit seinem Sohn zwei Jahre zuvor an einem Telethon-Anlass teilnehmen. Die schweizerische Stiftung unterstützt Kinder mit Erbkrankheiten. Während dieser Reise kam dem heute 64-Jährigen der Gedanke: «So etwas könnten wir doch auch machen.» Zusammen mit drei Freunden rief er die Interessengemeinschaft ins Leben, die während der ersten zehn Jahre eng mit Telethon zusammenarbeitete. Seit 2014 bilden sie nun einen Verein. Mittlerweile gibt Raphbo die Spenden direkt an die Betroffenen weiter. Früher organisierten die heute 15 Mitglieder einen Märet-stand mit Bastelsachen und Chrömli. Heute führen sie den alljährlichen Anlass durch, der immer wieder viele Besucher anlockt.

Die viele Arbeit zahlt sich aus: In den letzten vier Jahren hat der Verein 77'950 Franken an Betroffene gespendet. Insgesamt konnten mit diesem Betrag 43 Gesuche unterstützt werden. «Eine Freundin von Raphael hat ihre gesamte Familie in der Türkei und sie schon lange nicht mehr gesehen», erzählt der Oensinger. «Mit unserer Unterstützung kann sie sich nun den Flug in ihr Heimatland leisten und ihre Verwandten besuchen.»