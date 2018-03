Diese besteht aus Urs Ackermann, Remo Bader, Stefanie Bieli, Ruedi Boner, Urs Füeg, Charlotte Gentsch, Sebastian Gisler, Marco Hackel, Jacqueline Häner, Cornelia Jeker, Thomas Jeker, Tanja Roth, Nadine Schmid und Jörg Thomann.

«Die Arbeit in der Projektgruppe verlief reibungslos», hält Bader fest. Klar habe es auch Fragen gegeben, die länger diskutiert werden mussten, wie beispielsweise was mit dem Status der Ehrenmitglieder passieren werde. Doch selbst innerhalb der Projektgruppe seien sich die Mitglieder in allen Punkten einig gewesen.

«Es war schon fast kitschig, wie harmonisch alles ablief», resümiert Sebastian Gisler. Einzig an die Änderung der Turnzeiten mussten sich einige etwas länger gewöhnen, doch das sei normal und legte sich bald.

Gemeinsamer Turnbetrieb

Die 14-köpfige Projektgruppe wurde von mehreren kleineren Arbeitsgruppen unterstützt, die sich um die Technik, Statuten, Finanzen, Fahne und Weiteres kümmerte. «Im ersten Jahr werden alle bisherigen Veranstaltungen mit Ausnahme des Theaters durchgeführt. Danach wird man Bilanz ziehen», erklärt Charlotte Gentsch. Die Projektgruppe hält fest: «Es gibt keine einzelne treibende Kraft, alle zogen mit.»

Wichtig sei jedoch gewesen, dass die beiden Präsidenten mitarbeiteten und motivierten. Ein Glücksfall war ebenfalls, dass schon früh feststand, wer den neuen Verein leiten wird. «Mit Remo und Nadine haben wir ein ‹Dream-Team› gefunden», findet Füeg. Es sei wirklich ein Zusammenwachsen gewesen, da immer zwei aus beiden Vereinen zusammenarbeiteten.

«Der Verein läuft eigentlich schon», bemerkt Ruedi Boner. In der Tat startete der gemeinsame Turnbetrieb Anfang Jahr. Jetzt fehle lediglich noch der offizielle Teil, um den Verein zu gründen. Neu wird der Verein insgesamt rund 280 Mitglieder zählen.

Bader hält sich bewusst zurück mit definierten Zielen. «Es bestehen keine grossen Abweichungen im Sportlichen, wir machen weiter wie bisher», erklärt der Co-Präsident des TSV. Wenn alles gut läuft, werde man über sportliche Ambitionen sprechen können.