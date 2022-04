Aus Thaler Sicht Vom Kulturkonsument zum Kulturträger Martin Neuenschwander, Kanti-Lehrer aus Balsthal Drucken Teilen

In der Kindersendung «Frederick und Piggeldy» sagt Frederick zu seinem jüngeren Bruder: «Die Menschen, die im Museum arbeiten, haben Dinge, die sie mit den Menschen, die nicht dort arbeiten, teilen. Sie wissen Bescheid über diese Dinge, denn zu jedem Ding gehört auch eine Geschichte.» Darauf fragt Piggeldy: «Haben Menschen, die nicht im Museum arbeiten, auch Dinge und ihre Geschichten dazu ?» Worauf Frederik meint: «Ganz bestimmt, alle Menschen haben Dinge und Geschichten.» Darauf Piggeldy: «Warum bringen dann diese Leute nicht ihre Dinge ins Museum und teilen ihre Geschichte mit anderen?»

Diese kleine Anekdote veranschaulicht, worum es in den etwas sperrig formulierten Unesco-Konventionen zum immateriellen Kulturerbe (2003), dem Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes (2013) oder den Kulturbotschaften des Bundesrates (2016–2020; 2021–2024), geht. Welchen Beitrag kann jedermann am Kulturerbe leisten, ohne spezielle Fachkenntnisse im jeweiligen Gebiet aufzuweisen?

Die Antwort liegt darin, dass die Menschen selber Teil des Kulturerbes werden. Die lebendige Thaler Musikszene ist ein gutes Beispiel dafür. Die Musikgesellschaften sind in ihren Dörfern verankert, motivieren viele Jungmusiker und legen ein Fundament für gelebte Kultur. Der Auftritt der Aedermannsdörfer Konkordia, die als Guggenmusig der Extraklasse an der vergangenen Balsthaler Fasnacht brillierte, zeigt, was daraus wachsen kann und in die lokale Kultur zurückfliesst.

Der Vermittlung kommt bei der Teilhabe am Kulturerbe eine wichtige Rolle zu. Sie muss auf solidem Fundament stehen, was bedeutet, dass sie wissenschaftlich abgesichert ist. Sie muss aber auch greifbar sein und mit der Lebensrealität der Menschen verknüpft werden.

So sind viele Exponate aus dem Museum Balsthal der Von Roll, jene aus dem Museum Haarundkamm der Kroko und der OWO oder jene aus dem Keramikmuseum Matzendorf den Rösslern zuzuordnen. Gegenstände, die bis vor kurzem noch in zahlreichen Haushalten anzutreffen waren und von vielen Leuten erkannt werden.

Andere führen die Betrachter aber auch in Zeiten, die sie selber nicht erlebt haben. Die Geschichten dazu schaffen auch einen Bezug zu den Geschichten, die man selber kennt, weil Familienangehörige in den jeweiligen Betrieben gearbeitet haben oder etwas zu den Gegenständen erzählen konnten, die sich noch im Familienbesitz befinden.

Auch am Kulturtag wird der Zugang zum kulturellen Erbe sehr niederschwellig ermöglicht. Wer die Lochmühle in Welschenrohr oder die in Ramiswil in Betrieb gesehen hat, wird sich wird sich auch bewusst, welche Rolle der Wasserkraft für die Energiegewinnung vor der Elektrifizierung zukam.

Wer auf Neu-Falkenstein durch die Gemäuer streift, wird in die Kulturepoche des Mittelalters versetzt und stellt einen Bezug zu heute her und zu all den Veränderungen, die mit unserem Kulturerbe einhergehen.

Der entscheidende Schritt besteht nun darin, wie man selber am Prozess des Kulturerbes teilnimmt und schliesslich auch darin aufgeht – oder anders formuliert: Wie werde ich vom Kulturkonsumenten zum Kulturträger?

Es ist nicht so schwer. Es reicht, sich für die Landschaften, Gegenstände und Themen, die uns umgeben, zu interessieren, ihre Geschichten zu kennen und auch weiterzugeben. Es reicht, kulturell aktiv zu werden und seinen Beitrag in die Gesellschaft einzubringen. Dies wird an vielen Orten schon praktiziert, und es gibt immer wieder Gelegenheiten, dies zu tun, ohne dass grosse Hemmschwellen zu überwinden sind.

Zum Beispiel am kommenden Montag, 25. April, um 19 Uhr im Restaurant Eintracht in Balsthal, wo das Café Philo eine weitere Diskussionsrunde startet.