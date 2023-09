Aus Thaler Sicht «Hoffen wir, dass das Wetter weiter gnädig ist»: Wie ein Dünnern-Hochwasser im Thal Schaden anrichten könnte Als Chef des Regionalen Führungsstabs Thal-Gäu gibt unser Kolumnist eine Einschätzung zu möglichen Hochwassern im Thal. Markus Schindelholz Drucken Teilen

Die revitalisierte Dünnern in Herbetswil mit dem Aussichtsturm. Bild: Bruno Kissling

Kürzlich war im Regionalen Führungsstab Thal-Gäu der Hochwasserschutz der Dünnern das Hauptthema. Die Dünnern fliesst von Welschenrohr bis Hägendorf durch das ganze Einsatzgebiet des Regionalen Führungsstabs. Die Gesamtlänge der Dünnern bis Olten beträgt rund 36 Kilometer, die Quelle liegt in Welschenrohr-Gänsbrunnen auf 760 Metern über Meer, die Mündung in Olten auf 386 Metern über Meer. Das ergibt einen Höhenunterschied von 371 Metern.

Die Dünnern hat mit 234 Quadratkilometern ein doch recht grosses Einzugsgebiet und mehrere Zuflüsse. Der Augstbach, welcher in der Klus in die Dünnern fliesst, ist mit Abstand der grösste Zufluss. An einem trockenen Sommertag – wie zum Beispiel am Freitag, 1. September – fliessen in der Klus nur 800 Liter pro Sekunde (0,8 m³/s) Richtung Oensingen.

Dies kann sich bei einem Gewitter mit Starkregen rasch ändern. Der höchste Wert 2023 war am 14. März. Zusammen mit Schneeschmelze und Starkregen flossen 15,6 m³/s durch die Klus. Das sind 20-mal so viel wie am vergangenen Freitag.

Was ist jedoch das Maximum, das wir erwarten müssen? Dazu gibt es eine Hochrechnung aus diversen Messungen. Es wird erwartet, dass alle zehn Jahre einmal eine Menge von 77 m³/s zu erwarten ist, alle 50 Jahre 113 m³/s und alle 100 Jahre 135 Jahre m³/s. Schon nur bei der Vorstellung, dass sich pro Sekunden 135’000 Liter Wasser durch die Klus drängen sollen, wird mir schwindlig.

Das Ziel des Hochwasserschutzes ist es, Siedlungsgebiete bis zu einem 100-jährlich zu erwartenden Hochwasser vor Schäden zu schützen ist. Die Gemeinden im Einzugsgebiet der Dünnern sind in den letzten achtzig Jahren von Unwettern verschont geblieben.

Doch die Hochwasser der Aare und der Emme von 2005 und 2007 waren eindrückliche Beispiele dafür, dass eher seltene Ereignisse auch in kurzen Abständen eintreten können. Erst vorletzte Woche hat es die Südschweiz wie auch die Ostschweiz wieder getroffen. Wann ist das Thal wieder einmal an der Reihe?

Das Thal ist auch dieses Jahr von grossen Gewittern, Stürmen und Hagel verschont geblieben. Es scheint fast so, als ob das Wetter Ehrfurcht vor dem Thal hätte. Viele Gewitter von Westen her entladen sich, bevor sie das Thal erreichen, und sind bei uns ruhiger unterwegs. Auch erlebt das Thal wenig schwere Hagelgewitter. Mit sind die Bilder von Mitte Juli von Norditalien noch präsent, wo es Tennisballgrosse Hagelkörner gab.

Trotzdem müssen wir uns auf Jahrhundertunwetter vorbereiten. Klar ist, dass die Dünnern heute die zu erwartenden Mengen eines Jahrhunderthochwassers nicht schlucken kann. Da zudem die Siedlungen und die Industrie insbesondere im Gäu immer näher an die Dünnern gebaut wurden, muss mit entsprechend grossen Schäden gerechnet werden.

Als Regionaler Führungsstab stehen wir nach einem solchen Ereignis im Einsatz, die Prävention liegt nicht in unserer Hand und das Wetter können wir auch nicht bestimmen. Der Hochwasserschutz ist jedoch beim Kanton ein grosses Thema. Die Projekte Hochwasserschutz Aare und Emme wurden bereits erfolgreich umgesetzt, jetzt ist die Dünnern an der Reihe.

Bis so ein Projekt jedoch umgesetzt ist, braucht es viel Zeit, sehr viel Zeit. Gut zehn Jahre kann es dauern, bis die vielen Einzelprojekte umgesetzt sind. So hoffen wir, dass das Wetter weiter gnädig ist mit unserer Region oder noch lange Ehrfurcht vor dem Thal hat, bis der Hochwasserschutz der Dünnern umgesetzt ist.