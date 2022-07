Aus Thaler Sicht Olga Brands Garten für die Ewigkeit Martin Neuenschwander, Kanti-Lehrer aus Balsthal Drucken Teilen

Unser Kolumnist zeigt sich fasziniert von verschiedenen Gärten. zvg

Wie jedes Jahr fuhr ich mit meinem Fahrrad am Tag der offenen Gärten durchs Thal und freute mich an den kleinen Paradiesen, die die Leute während des Jahres gehegt und gepflegt hatten und an diesem Tag öffentlich zugänglich machten.

Wie jedes Jahr staunte ich ob der Vielfalt, die ich zu sehen bekam: Englischer Garten und Kunstgarten voller Menschen in Matzendorf, grosse Gemüse- und Obstgärten in Welschenrohr, die die Besitzer praktisch zu Selbstversorgern machen, Naturgärten in Balsthal oder die blühenden Bauerngärten hoch oben im Ramiswil.

Wie jedes Jahr begeisterte ich mich dafür, dass ich, auf dem Fahrrad von Garten zu Garten pedalend, mich selber in einem riesigen Garten befand und die in ihrer ganzen Schönheit blühende Landschaft des Thals mich auf diese Weise begleitete.

Kürzlich, nach einem heissen Sommertag, sass ich in meinem eigenen Garten. Die Dämmerung hatte sich über die prächtige Landschaft gelegt und der Mond und die Sterne zeigten sich am Himmel. «Eine Stimmung wie bei Eichendorff», dachte ich mir. Doch plötzlich fiel mir das Gedicht «Sternenblüte» von Olga Brand ein, in dem sie, die ihrem Garten wunderbare Gedichte gewidmet hatte, einen Perspektivenwechsel vollzog:

Nun geht in lauen, blauen Nächten

die Sternenblüte wieder an.

Ist es nicht seltsam, dass in solchen Prächten

man dennoch und fast ruhig schlafen kann?

Wir sollten wachen in den weiten Räumen,

wenn uns der Sternengarten offen steht –

weil dort von unsern vielen kühnen Träumen

der Allerschönste in Erfüllung geht.

Doch wir verschlafen diese Stunden. Immer

versinken sie – verloren, still und fern.

So grüsst das Glück uns: Leise wie ein Schimmer

und blüht an uns vorüber, wie ein Stern.

Es handelt sich um eine Eichendorffsche Nachtsituation, in der die Räume weit werden und die Träume in die Ewigkeit verweisen. Auch die lyrische Stimme in Olga Brands Gedicht erweitert den Garten als Ort der Glückserfahrung in die kosmische Dimension. Er wird gespiegelt an den Sternenhimmel, wo das Reich der Träume und der Unendlichkeit beginnt, unsere Sinne jedoch ruhen. Der am Tag so vertraute Ort mit all seinen sinnlichen Eindrücken entzieht sich nun unserer Wahrnehmung, der kosmische Garten streift uns höchstens, weil wir ihn buchstäblich verschlafen, was die lyrische Stimme sehr bedauert.

Olga Brand inszenierte in den frühen Gedichten des «Singenden Gartens» das Blühende, Riechende und Lebende, aber es schwang schon da eine sanfte Melancholie als Grundton mit, die sich zunehmend verstärkte. Schon der jungen Dichterin schien bewusst zu sein, dass das Glück die Momentaufnahme einer kurzen Illusion ist, die an uns vorbeizieht und schwindet. Ihre Träume nährten sich in der Folge vom Regen, der Dunkelheit und der Nacht.

Der Solothurner Komponist Urs Joseph Flury hat einen Gedichtband mit Olga Brands Werken herausgegeben und schaffte auch einen Bezug zu ihrem Leben, das tragisch geendet hatte. Er erwähnte jedoch ihre Verbindung zum Thal nicht.

In den 1960er-Jahren unterrichtete Olga Brand an den Bezirksschulen Welschenrohr und Balsthal. Sie hat dort während ihrer Schultätigkeit gewisse Schattenseiten erleben müssen, aber die Schönheit des Thaler Gartens ist ihr sicher nicht entgangen und er lebt in ihren Gedichten weiter als flüchtiger Sprachtraum, der uns verbindet mit der Ewigkeit.