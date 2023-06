Aus Thaler Sicht Im wehrhaften Wolfsschluchtfelsen Am Kulturtag Thal hat unser Kolumnist einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in der Wolfsschlucht besucht. Dabei kam ihm der Spruch seines Lateinlehrers in den Sinn: «homo hominis lupus» – der Mensch ist des Menschen Wolf. Martin Neuenschwander Drucken Teilen

Die Wolfsschlucht zwischen Herbetswil und Welschenrohr. Bild: Patrick Lüthy

Am Thaler Kulturtag gelangte ich vom sonnenverwöhnten Festgelände an der Dünnern in Herbetswil über den schattigen Hammerrain in die kühle Wolfsschlucht. Ein beliebter Ort an heissen Sommertagen und auch an diesem warmen Maitag.

Es bot sich die Gelegenheit, einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg von innen zu begutachten. Ich erinnerte mich vage an eine in den Felsen gelassene Tür, an der ich jeweils beim Aufstieg in die Wolfsschlucht vorbeigekommen war. Nun war diese Tür offen und führte über eine Treppe hinauf durch einen Stollen, der links und rechts mit Laternen beleuchtet war und für eine fast märchenhafte Stimmung sorgte. Es fühlte sich eher an wie ein geheimer Zugang nach Hogwarts, denn als Aufstieg in eine Waffenkammer.

Geheimnisvoll wirkte ebenfalls, dass der Bunker auch von der Strasse aus schwierig zu sehen war. Zum einen versperrte das grüne Laubwerk den Blick, zum anderen war die Schiessscharte so gut getarnt, dass ich des Bunkers noch nie von der Strasse aus gewahr geworden bin, obwohl ich diesen Weg schon unzählige Male befahren hatte.

Die Strecke von Moutier nach Balsthal hat eine gewisse strategische Bedeutung, da der Übergang in Gänsbrunnen der tiefste Punkt ist, um über den Jura ins Mittelland zu gelangen. Die Militärstrategen im Zweiten Weltkrieg haben deshalb diese Strecke besonders sichern lassen, falls ein allfälliger Gegner von Norden her in die Schweiz hätte einfallen wollen. Und diese Bedrohung war ja durchaus real, wie sich später herausstellte, als man Hitlers Angriffspläne auf die Schweiz entdeckt hatte.

Der Wolfsschluchtbunker wurde zum Glück nie gebraucht und war wahrscheinlich gar nie bewaffnet. Aber die rege Bautätigkeit an Festungswerken im Zweiten Weltkrieg zeigte, dass man sich für alle Eventualitäten gerüstet hatte und es gemäss der Reduitstrategie einem möglichen Angreifer so schwer wie möglich machen wollte, den Jura zu überwinden, bevor man sich in die Alpenfestung zurückgezogen hätte.

Hätten die Verteidigungsmanöver aus dem Wolfsschluchtbunker heraus nicht gereicht, hätte man sowohl die Strasse wie auch Teile des Felsen sprengen können, sodass der Weg für den Gegner entweder versperrt gewesen wäre oder er sich nur mit grösstem Aufwand hätte räumen lassen.

Die wehrhafte Schweiz galt noch vor ein paar Jahren als Auslaufmodell und zahlreiche Festungsanlagen wurden geschlossen oder sogar an Private verkauft. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wurde uns schlagartig bewusst, wie schnell sich die Situation verändern kann und wie ein ganzes Leben mit all seinen Gewissheiten und Sicherheiten völlig auf den Kopf gestellt werden kann. Ich erinnerte mich an Zeugenberichte aus der Ukraine, die ich in der NZZ gelesen hatte. Die Menschen wünschten sich nur eines: sich angemessen verteidigen zu können, um auf den brutalen Angriff eine Antwort bereit zu haben.

Zwar droht momentan kein solches Schreckensszenario für die Schweiz, der Krieg ist trotz seiner Nähe für uns gefühlt weit weg. Als ich vom kühlen Bunker wieder an die warme Mailuft trete, kommt mir plötzlich ein Spruch meines Lateinlehrers in den Sinn: «homo hominis lupus» – der Mensch ist des Menschen Wolf. Es geht um ein Menschenbild, das wir lieber verdrängen wollen, denn wer möchte sich schon immer vor seinem Nächsten fürchten und jederzeit damit rechnen müssen, bedroht zu werden.

Dass mir der Spruch gerade in der Wolfsschlucht in den Sinn kommt, ist sicher ein Zufall. Ich erfreue mich lieber am prächtigen Frühlingstag und an den freundlichen und lächelnden Menschen. Und dennoch hat sich dieser lateinische Spruch nicht ganz aus meinem Gedächtnis löschen lassen.