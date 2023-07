Aus Thaler Sicht Aus dem Thal nach Basel: Heimatgefühle vor dem Käseregal Unsere Kolumnistin muss sich immer wieder für ihren Umzug aus dem Thal in die Stadt Basel rechtfertigen. Sie fragt sich: Wieso eigentlich? Nora Bader Drucken Teilen

Von Ehrfurcht bis hin zu Verachtung schwingt alles mit. Die Reaktionen unterschiedlichster Menschen darauf, dass es mich vor bald zehn Jahren nach Basel verschlagen hat, irritieren mich immer wieder auf Neue. «Jetzt hältst du dich wohl für etwas besseres», sagen die einen. Und: «Was willst du denn noch mit uns? Wir sind doch jetzt langweilig», die anderen.

Kolumnistin Nora Bader lebt seit fast zehn Jahren in Basel. Bild: Kenneth Nars

Ich lächle dann verkrampft und versuche irgendetwas Nettes zu entgegnen. Und frage mich, worum es hier eigentlich geht und wer sich weshalb bei wem rechtfertigen muss.

Klar, die Stadt hat viele Vorteile, diverse Einkaufsmöglichkeiten vom Supermarkt bis zum Kleidergeschäft, den Kinderarzt sowie den Arbeitsplatz in Gehdistanz erreichen zu können.

Auch schätzte ich es vor meiner Zeit als Mutter, in ein Restaurant, ins Kino oder in ein Museum gehen zu können, wann immer ich wollte. Oder nach Feierabend mit einer Freundin gleich um die Ecke auf einem wunderschönen südfranzösisch angehauchten Platz ein kühles Bier, das erst noch seinen Ursprung in einer Garage direkt in meinem Nachbarhaus in der Stadt hat, geniessen zu können.

Für mich gibt es in dieser Stadt-Land-Frage dennoch nichts zu rechtfertigen. Nirgends ist es schöner als im Thal und ich komme immer wieder gerne in meine Heimat zurück. Auch packt mich nach langen Arbeitstagen im Grau der Stadt nicht selten die Sehnsucht nach dem Grünen. Und dennoch ist mein Lebensmittelpunkt nun woanders. Das hat sich irgendwie einfach so ergeben.

Nach langen Arbeitstagen im Grau der Stadt kann Sehnsucht nach dem Grünen aufkommen. Bild: Rahel Bühler

Mein Heimweh stille ich in der Mittagspause mit einem Spaziergang mit der Arbeitskollegin im Park oder im nahe gelegenen Waldstück. Es gibt ausserdem etwas weiter abgelegen einen gut erreichbaren Ort, von dem aus man den Roggen sieht. In Gedanken winke ich von dort manchmal der Heimat zu.

Eine weitere Strategie habe ich entwickelt: An besonders grauen Tagen durchsuche ich die Supermärkte in der Nähe nach Hosenlupf-Käse, Passwang-Mutschli, Eiernudeln, Linsen oder Sonnenblumenöl aus der Region Thal. Das alles hat es nämlich nebst vielen anderen Köstlichkeiten endlich in die Stadt geschafft und geniesst hier offensichtlich grosse Beliebtheit.

Heimlich beobachte ich manchmal vor dem jeweiligen Gestell, wie sich die Kundinnen und Kunden auf die Produkte aus meiner Heimat stürzen und empfinde dabei so etwas wie Stolz. Nicht selten muss ich mich zurückhalten, die Geschichte dieser Produkte zu erzählen, wenn jemand danach greift. «Ich weiss, wie, wo und von wem das hergestellt wird», verkneife ich mir zu sagen. Oder: «Wollen Sie nicht lieber das Öl aus dem Thal kaufen?»

Beim Verlassen des Einkaufsladens fühlt es sich für einen kurzen Moment so an, als hätte ich einen kleinen Besuch daheim gemacht. Und wenn ich dann ein Thaler Znacht auftische, ist meine Welt schnell wieder in Ordnung. Fakt ist doch, dass man in erster Linie seine Liebsten um sich haben möchte, mit denen man den feinen Käse aus der Heimat oder eben das Bier aus Nachbars Garage geniessen kann.

Nun habe ich in dieser Zeitung vor ein paar Wochen gelesen, dass «mein» Basler Quartierbier in Laupersdorf eine Aussenstelle eröffnet hat und an Reitturnieren, dem Naturparkmarkt oder der Gewerbeausstellung ausgeschenkt wird. Es ist eine schöne und beruhigende Vorstellung, dass nun vermutlich die Exil-Basler im Thal beim Bier dieselben Heimatgefühle überkommen wie mich, wenn ich in Basel vor dem Käseregal stehe.