Aus Thaler Sicht Gut gemeint Sammy Deichmann, Künstler, Aedermannsdorf Drucken Teilen

«Super Sache, diese Robidog-Säckli», findet Kolumnist Sammy Deichmann. Bea Asper

Neulich hatten wir einen weit gereisten Besucher im Haus, der, wenn er nicht gerade irgendwo in der Welt unterwegs ist, in einer ostdeutschen Grossstadt lebt. Wir redeten über dies und jenes und wie schön es doch hier hinten im Thal sei. In einem Nebensatz war dann plötzlich zu hören, dass ihm, dem grossstädtischen Weltenbummler, die Schweiz irgendwie zu clean sei. Alles sei so furchtbar aufgeräumt und geschleckt sauber.

Das ist mal eine Aussage, dachte ich. Wie kommt der zu einem solchen Eindruck? Mich selbst schockt eher all der rumliegende Müll in manchen Ländern und ich war das ein oder andere Mal schon richtig dankbar, in einem Land leben zu dürfen, wo nicht überall Abfall herumliegt und die meisten Dinge einfach funktionieren.

Jetzt war ich kürzlich genau in dieser ostdeutschen Stadt, die ein bisschen wie Berlin ist. Noch ein Rest erhaltener DDR-Charme, der Stadtkern aufgemotzt und in den Randbezirken diese Wohnblöcke aus den 1930er-Jahren mit zwei bis drei Hinterhöfen und breiten, beplatteten Gehwegen. Günstiger Wohnraum für junge Familien, alternative Szene, Multikulti und Tante-Emma-Läden. Und viele Hunde.

Jetzt muss man wissen, dass Robidog eine (typisch) Schweizer Erfindung ist, die sich in Deutschland noch nicht flächendeckend etablieren konnte. Wenn man also in einer solchen deutschen Grossstadt in einem dicht besiedelten Randbezirk mit entsprechender Hundehalterdichte unterwegs ist, tut man gut daran, nicht nur auf den quirligen Verkehr zu achten, sondern den Blick auch stets auf den geplatteten Gehweg zu senken, denn dort warten die «Tretminen», wie der Berliner sagt. Weich, stinkend und leicht zu übersehen, wenn man wie ich die cleane, hundekotfreie Schweiz gewohnt ist.

Aber zurück ins Thal. Die roten Säckli, verbunden mit einer gewissen sozialen Aufsicht, halten unsere Wege «tretminenfrei». Der Hundehalter hierzulande hat sich längst daran gewöhnt, mit einem beherzten Griff in den warmen Haufen, das soziale Gewissen rein und den Weg freizuhalten. Super Sache, diese Robidogs.

Ausser, und jetzt sind wir bei den schwarzen Schafen unter den Gassigehern, es schaut gerade niemand und der an sich organische Kothaufen landet im nicht abbaubaren roten Plastiksäckli irgendwo in Wald und Wiese oder gar auf einem Gartenmäurerli. Ja, liebe Hundehalter, was soll man dazu sagen? Lasst doch lieber liegen den Scheiss, wenn ihr das mit dem Robidog nicht versteht. Lieber «Tretminen» als Mikroplastik.

Wo ich schon mal beim Thema bin. Der nächste Aufreger: Auf jeder Banane, auf fast jeder Kiwi, auf Äpfeln, Orangen und sonstigen Früchten, kleben heute kleine Aufkleber. Auf denen steht, dass es sich um Bioqualität oder Fairtrade-Produkte handelt, oder sie stammen gar vom WWF, der sich den Schutz der Umwelt auf die Fahnen geschrieben hat.

Diese kleinen Kleber sind oft aus bedruckter Plastikfolie, landen, sofern sie nicht von jeder einzelnen Frucht mühsam abgeknibbelt werden, im Kompost und schliesslich im Garten oder auf dem Feld. Hunderttausende jeden Tag. Migros und Coop könnten das vermeiden, wenn sie denn wollten, oder?

Wir sind im Vergleich zu anderen Ländern wirklich fortschrittlich aufgeräumt und sauber, aber es gibt noch viel zu verbessern. So manche gute Idee ist halt doch nur so gut, wie sie verstanden wird.