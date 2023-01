Aus Thaler Sicht Eine weihnächtliche Winterwanderung Martin Neuenschwander Drucken Teilen

Kolumnist Martin Neuenschwander erlebte vor kurzem eine Stimmung wie in Puschkins russischem Winter. Bruno Kissling

«Unter des Himmels heller Bläue,

Wie’n schöner Teppich uns erfreuend,

Liegt, in der Sonne strahlnd, der Schnee;

Der lichte Wald – ein dunkler Hüne,

Die Tannen unterm Raureif grünen,

Das Flüsschen unterm Eis glänzt schön.»

Eine Stimmung wie in Puschkins russischem Winter erlebte ich vor drei Wochen, als ich mich auf meiner gewohnten Wanderung von Balsthal Richtung Höngen befand. Doch schon zwei Wochen später scheint mir dies auf das Jahresende hin nicht mehr so leicht, unbeschwert und lachend, denn der Schnee ist verschwunden, es regnet und der Himmel ist verhangen, Weihnachten ist leider nicht in seinem weissen Winterkleid an uns vorbeigegangen.

Ich gehe den Weg über Balsthals Höhenpromenade, dem Paradiesli, Richtung Nordwesten. Man sieht das langgezogene Dorf unter sich und am westlichsten Punkt kann man durch die Klus ins Mittelland schauen, sofern das Wetter dem Puschkin'schen Bild entspricht. Danach muss man etwa 120 Höhenmeter überwinden, bevor man in den Weiler Höngen kommt, wo ich jeweils eine Rast einlege.

Dort steht die kleine St.Jakobskapelle, seit dem 15. Jahrhundert bezeugt, doch das aktuelle Gebäude stammt von 1715. Es ist nicht so, dass Höngen an einer der Schweizer Pilgerrouten zum Grab des heiligen Jakobs in Santiago de Compostela läge (der Basler Weg kreuzt etwas weiter westlich bei Welschenrohr das Thal) und dennoch kommt an diesem Ort – nach dem steilen Aufstieg – ein Gefühl der Ruhe und Einkehr auf.

Wohl etwas, das die Pilger ebenfalls suchen, die sich auf den langen Weg nach Santiago machen. In der Kapelle bin ich immer allein, die Hektik des Alltags fällt ab, sensitive Menschen würden wahrscheinlich von einem Kraftort sprechen.

Die Wanderung führt weiter auf Höngens Höhenweg entlang zur Chüeweid. Vom offenen Feld geht es nun in einen Wald, der immer dichter und dunkler wird. Ich befinde mich auf einem Waldweg, der zur Bütty führt, einem der ikonischen Balsthaler Orte, hoch über dem Dorf. Vom Höngerweidweg kommend, sieht man linker Hand den Froschweiher, den hier alle den Leisiweiher nennen. Er ist bei puschkinschen Verhältnissen gefroren, doch heute lebt er von den niederprasselnden Regentropfen.

Kurz nachdem man in den Oberbergweg eingebogen ist, steht man auf der Brücke, die zwei jäh abfallende Felswände verbindet. Unmittelbar ist man ein Akteur in einer spektakulären Landschaft, die im 18. Jahrhundert eine überregionale Touristenattraktion war und nichts von ihrer wilden Dramatik verloren hat. Nicht schwindelfreie Personen sollten die Brücke in ihrer Mitte begehen, alle anderen können sich dem Schauspiel des sich 70 Meter in die Tiefe stürzenden Wassers hingeben.

Kurze Zeit später beruhigt sich die Landschaft wieder. Sobald man auf den Kastenweg abbiegt, erwartet einen ein Lichterweg, der aus unzähligen Laternen besteht. Exklusiv in der Weihnachtszeit hat die katholische Kirchgemeinde diesen Weg des Lichts gestaltet, der beim Einbruch der Dunkelheit seine ganze Wirkung entfaltet und selbst an einem Regentag wie diesem eine geradezu magische Stimmung heraufbeschwört.

Ich erreiche die Höngerstrasse und damit wieder die ersten Häuser Balsthals. Es kommt eine gewisse Wehmut auf, wenn ich auf das regennasse Dorf hinabblicke, denn ich verzehre mich nach der Erinnerung des im weissen Winterkleide friedlich vor sich hinträumenden Dorfes.

Die Realität holt mich zwar ein – doch die Poesie ist mehr als ein Traum und sie gilt überall. Wohl auch gerade im heutigen Russland und ich bin sicher, dass Puschkins hoffnungsfrohes, weisses Land langfristig stärker sein wird als Putins regengraue, grausame Diktatur.