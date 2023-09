Aus Thaler Sicht Eine Ode an die Badi Moos «Diese Badi hat ein Loblied verdient», schreibt unser Kolumnist über das Schwimmbad Moos in Balsthal. Die Badi bringe die Besucherinnen und Besucher in Kontakt mit dem wunderbaren Element Wasser in seiner reinen und gut temperierten Form. Martin Neuenschwander Drucken Teilen

Blauer Himmel, goldenes Sonnenlicht, glitzerndes Wasser, ein leichter Sprung in die Höhe und das Eintauchen ins kühlende Nass. Was wie ein klischeehaftes Werbebild klingt, konnte ich in diesem Sommer im echten Leben tun und wieder tun, auf und nieder, immer wieder.

Die Badi Moos in Balsthal erfreut sich grosser Beliebtheit bei der Bevölkerung von nah und fern. Nicht nur das weitläufige Parkareal mit den grosszügigen Schwimmbecken wird dabei als Pluspunkt ins Feld geführt, sondern auch die Tatsache, dass mit der Beheizung des Wassers die Saison von Mitte Mai bis Mitte September dauert und man somit dem Badevergnügen im Freien eine ganze Weile frönen darf.

Attraktivitäten wie eine Speedrutsche sowie eine breite, wellenförmige Rutschbahn kommen sowohl bei Jugendlichen wie auch bei Kindern und Familien ausgezeichnet an. Das Wasser stammt aus Balsthaler Quellen, weshalb der erste Sprung am Morgen ein ganz besonderes Vergnügen ist.

Viele betätigen sich sportlich im Bad, das 50-Meter-Olympiabecken bietet sich richtiggehend an für herausfordernde Schwimmleistungen, aber ich kenne auch einige, die einfach die Seele baumeln lassen, sich in den Sprudelbereichen eine Wellnesspause gönnen oder gerne einen kleinen Schwatz mit zufällig angetroffenen Bekannten halten.

Diese Badi hat ein Loblied verdient und die Ode, eine Liedform aus der Antike, die in der deutschen Klassik für besonders erhabene Themen und zu deren Lob in Versform gegossen wurde, scheint dazu besonders geeignet zu sein. Allerdings fehlen in meinem Text die Verse, «henusode». Wahrscheinlich passt die etwas tiefer fliegende Prosa so oder so besser zum bodenständigen Thaler Schmuckstück.

Mein Lobgesang schliesst eine bisweilen gehörte Kritik ein. «Wenn ich wegen der Hitze mal abkühlen möchte, ist die Badi so mit Menschen vollgestopft, dass ich deren Lärm kaum aushalte und ich mich dort unmöglich erholen könnte.» Dies ist nicht von der Hand zu weisen, ein Sonntagnachmittag im Juli braucht solide Nerven, denn es watet, watschelt und wuselt überall und ein an- und abschwellender Geräuschpegel umschwirrt ununterbrochen die Ohren.

Ich kenne jedoch einen einfachen Trick, um dieser Hektik zu entgehen: Eintauchen ins Wasser, in ein Umfeld der Stille und der verlangsamten Bewegungen, in eine Umgebung des Auftriebs und des Schwebens, wo alles gedämpft und verlangsamt wahrgenommen wird, wo die Welt zur Ruhe kommt und stillsteht.

Wohlan, dieser Moment dauert nicht sehr lange, aber er lässt sich beliebig wiederholen. Nach Lust und Laune kann man sich leicht und schnell fortbewegen, schwebend verharren oder wieder sanft davon gleiten. Taucht man an der Oberfläche auf, ist dies wie eine Rückkehr in unser bewegtes, pralles Leben. Hat man genug davon, taucht man einfach wieder hinein in die abtönende, fast schwerelose Unterwasserwelt.

Die Badi Moos bringt uns in Kontakt mit dem wunderbaren Element Wasser in seiner reinen und gut temperierten Form. Die Erinnerung an dieses angenehme Milieu und seine Auswirkungen auf unsere körperliche Befindlichkeit und Wahrnehmung nehme ich nach jedem Badibesuch mit Nachhause. Kein Wunder, dass man sich erfrischt und gereinigt fühlt – im wörtlichen wie übertragenen Sinn.