Aus Thaler Sicht Eine kleine Abendtour auf die Höhen des Thals und noch weiter E-Bike sei Dank hat sich das Rayon unseres Kolumnisten beträchtlich vergrössert. Er nimmt uns mit auf seine Velotour über die Thaler Anhöhen. Martin Neuenschwander

Wie ein Bergfloh flitzt Kolumnist Martin Neuenschwander am frühen Abend nach der Arbeit auf den Brunnersberg. Bild: Patrick Lüthy

Schon lange vor der Gründung des Bike Clubs Thal im letzten Jahr (mittlerweile gegen 70 Mitglieder) galt unsere Region als ein Eldorado für Velofahrer. Allerdings musste man sportlich recht ambitioniert sein, um die Perlen des Thals auf dem Drahtesel zu entdecken, denn die Aufstiege sind ruppig und lang.

Doch wenn man die verschiedenen Geländetreppen überwunden hat und am Ende auf der ersten oder zweiten Jurahöhe angekommen ist, hat man den Alltag mit seinem Verkehr, der Hektik und der Rastlosigkeit hinter sich gelassen. «Dort oben die Freiheit», wie Wolfgang Hafner zu schreiben pflegte.

Ich erinnere mich an meine Schulzeit – etwas oberhalb in Balsthal am Hang wohnend – und dass ich mir beim letzten Abschnitt am Rain immer gewünscht habe, ein kleines Knöpfchen drücken zu können, das ein Motörchen in Gang setzen würde, um es mir zu ermöglichen, das schwere Fahrrad sanft und fast ohne Anstrengung auf die Anhöhe zu bringen.

Jetzt, wo dieser Wunsch mit dem E-Bike Wirklichkeit geworden ist, geniesse ich es jedes Mal, auf Knopfdruck dem lange verdrängten Traum nachzukommen und alle Thaler Anhöhen mit leichtem Tritt, gesunder Gesichtsfarbe und erstaunlichem Ruhepuls zu erklimmen.

Wie ein Bergfloh flitze ich jetzt am frühen Abend nach der Arbeit auf den Brunnersberg, wofür ich früher eine Halbtagestour einberechnen musste. Und während ich damals im Schweisse meines Angesichts – wie weiland Urs Zimmermann am Col du Tourmalet – kämpfen musste, bleibt nun sogar die Musse, mich umzusehen, nachzudenken, zu geniessen.

Kurz vor der Abzweigung zum «Bremgarten» fährt man an den knorrigen Föhren der Risi vorbei, die sich an die Felsen klammern wie die Pinien hoch über der Côte d’Azur. In Ferienlaune nehme ich die letzten Kehren zum Brunnersberg. Nun geht es ziemlich flach weiter Richtung Bergbeiz Güggel, ich nehme mir unterwegs die Zeit, um das schönste Alpenpanorama zu bestaunen. Kurz vor der blauen Stunde heben sich die Berner, Glarner und Urner Alpen im schon etwas schwachen Sonnenlicht vor dem Hintergrund des klaren Himmels ab.

Beim «Güggel» könnte man sich stärken, doch ich bin etwas zu spät unterwegs und folge deshalb einer kleinen Traverse über Wiesen und Schotterpisten Richtung Matzendörfer Stierenberg. Dort gäbe es eine weitere Möglichkeit zum Einkehren, ich fahre jedoch durch auf der Strecke, die mich auf einer Mergelpiste zum Col de la Scheulte hinabführt.

Links geht es Richtung Mervelier, in den Kanton Jura, rechts in das Guldental hinunter zurück nach Balsthal. Die neu ausgebaute Passstrasse kann man zügig befahren, wenn kein Gegenverkehr kommt, als Entschleunigung halte ich kurz bei der Gressly-Kapelle, die der Glasmacher-Dynastie gewidmet ist, und radle etwas später am Guldentaler See vorbei bis nach Ramiswil.

Diese sehr beliebte und von vielen Bikern befahrene Strecke ist heute menschenleer, wohl weil ich unter der Woche und am frühen Abend unterwegs bin. Sie ist so etwas wie mein Abendtürchen geworden. Früher war dies für mich die Strecke von Balsthal über den Oberberg, doch E-Bike sei Dank, hat sich mein Rayon inzwischen beträchtlich vergrössert.

Thaler Bike-Insider haben mir ausserdem gesagt, dass die Strecken am Mont Raimeux und der Graitery bei Moutier noch schöner seien als bei uns im Thal. Ich kann es kaum glauben, aber werde mir bald selbst ein Bild davon machen.